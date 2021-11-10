台中海神惡煞起底是彰化「食品業小開」 辯稱喝酒想單挑
台中市7日凌晨發生一起行車糾紛，一位宋姓男大學生開車行經台中市西屯區時，不慎與一輛黑色瑪莎拉蒂「海神」擦撞，瑪莎拉蒂駕駛李男與車上另2位乘客張男、陳男，3人將宋男拉出車外毆打，打到顱內出血命危。警方今（10）日已將3嫌以及另外4位助陣男子拘提到案，移送台中地檢署偵辦。據傳，張男家中在彰化經營食品工廠，瑪莎拉蒂跑車就是登記在張男媽媽的名下，對於動手打人，張男則辯稱是因為喝了酒情緒激動。
編輯中心/綜合報導
2021-11-10 21:16:01
據了解，25歲的李姓男子駕駛瑪莎拉蒂跑車與宋姓男大生在台灣大道、河南路口發生擦撞，隨後李男與另兩位車上乘客張男、陳男，將宋男拉出車外毆打，把宋男打到顱內出血、顱底骨折，至今還在加護病房搶救中。率先動手的是乘客張男，且張男之前就有傷害、聚眾鬥毆等前科，目前無業，據傳是家境富裕的富二代，家中在彰化經營食品工廠，瑪莎拉蒂跑車就是登記在張男媽媽的名下。
據悉，張男一度想有逃亡想法，之後見事情鬧大，才在警方與律師勸說下，配合拘提到案。率先動手的張男在晚間偵訊時供稱，自己在案發當時喝了酒，看到跑車毀損後情緒激動，因此想和宋姓男大生「定孤枝（台語：單挑）」，而駕駛李男和另外一位乘客陳男則只是在旁觀看。不過，當天宋姓男大生被拖出車外暴打後，張男一行人又打電話叫來另位4人到場助威，其他人等的涉案輕重具體為何，詳細內情仍待檢警進一步釐清。
對於案情警方稍早發新聞稿表示，「已將3嫌依殺人未遂等罪嫌函請地檢署偵辦；同時因犯嫌惡性重大，盧市長宣示一定嚴查重辦，以有效遏止暴力事件。已組成專案小組，務求嚴查重辦，將此案辦個水落石出，還給受害家屬一個公道，給臺中市民一個交代，以全力維護社會治安。」（編輯：倪浩軒）