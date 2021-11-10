6歲兒子仍姓王！麻衣隔海發聲：我們沒有離婚

41歲台塑集團長孫王泉仁和第二任太太佐藤麻衣育有6歲兒子，婚後多次屢傳離婚消息，都未獲本人證實，因疫情關係，麻衣回到日本東京老家居住，2年沒有帶孩子回台灣，男方被爆另覓新歡，和新加坡空姐即將三度結婚，還生了一個男孩，引發外界熱議。麻衣今（10）日晚間在推特發文，「一件事實我要說。 我們沒有離婚」，宣告自己的正宮地位。《NOWnews今日新聞》詢問麻衣親近友人，確認是她親自發文，主動澄清傳了多年的離婚傳聞。





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▲麻衣在推特首度發聲，澄清離婚傳聞。（圖／翻攝麻衣推特）

▲麻衣分享兒子生活照。（圖／翻攝麻衣推特）

▲麻衣在社群網站貼出兒子玩雪、跑步的可愛照片。（圖／麻衣臉書）

王泉仁情史豐富，第一任妻子、首都客運千金李晶晶，是13歲就認識的初戀，2010年結婚被認為是王子公主組合，非常匹配，結果隔年就宣告情變，分手官司打到2014年才順利離婚，隨後又閃婚日本女星佐藤麻衣，隔年生了一個男孩，未料隨後傳出情變，麻衣2017年6月出席好姊妹愛紗婚禮後，就帶著兒子回日本定居，沒有在台灣公開亮相，只在每年寒暑假帶小孩回台跟王家人見面。





據悉，佐藤麻衣的6歲兒子，明年即將就讀小學，她獨自扶養小孩，從不假手它人，家裡背景不差，即使鮮少出席演藝活動，經濟資源並不匱乏，從小就學鋼琴的麻衣很注重幼兒教育，已經讓兒子學習小提琴等才藝課程，之前還曾曝光小孩在幼兒園跑步影片，笑說「果然是我們家的運動神經，跑得快」。





之前傳出麻衣讓兒子改姓「佐藤」的消息，遭到她強烈否認，如今再度宣示根本沒離婚，證實兒子仍然姓王，她專心當個好媽媽，無暇關心王泉仁的緋聞情事。由於疫情限制，麻衣的好姊妹愛紗同樣近2年沒回沖繩老家，沒有和麻衣見面，只能過年節慶相互噓寒溫暖。



