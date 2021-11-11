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台海情勢緊張　半島電視台節目介紹台灣重要性

▲美艦通過台海加上共機頻頻擾台，身處美中角力場的台灣受全球關注，中東媒體半島電視台為此製作一段影片，以近9分鐘介紹台海議題。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲美艦通過台海加上共機頻頻擾台，身處美中角力場的台灣受全球關注，中東媒體半島電視台為此製作一段影片，以近9分鐘介紹台海議題。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-11-11 06:17:52

（中央社台北10日綜合外電報導）美艦通過台海加上共機頻頻擾台，身處美中角力場的台灣受全球關注。中東媒體半島電視台為此製作一段標題為「中國與美國為何為了台灣陷爭執」的影片，以近9分鐘介紹台海議題。

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總部位於卡達的半島電視台（Al Jazeera）近日在旗下Start Here節目YouTube頻道上傳這段影片。主持人開場就介紹台灣是塊「民主自治的領土」（A democratic self-governing territory），但處在某種政治上不確定的狀態（political limbo），許多台灣人不同意中國宣稱對台灣擁有主權。

影片接著從台灣歷經清朝與日本統治，二戰後日本戰敗等歷史說起。國共內戰後毛澤東的共產黨部隊占據中國，蔣介石的國民黨部隊逃至台灣。1949年中國某種程度上一分為二，兩邊都主張自己才是真正的中國政府，一邊是中華民國（ROC），一邊則改國號為中華人民共和國（PRC）。1970年代，聯合國通過決議，由中華人民共和國取代中華民國在聯合國的中國代表權席位。

影片指出，現在台灣自我統治，但北京抱持終將統一台灣的觀點，且中國國家主席習近平近來不斷強調這點，並把統一與他的「民族復興」大政策做連結。

影片提到，台灣總統蔡英文和她的執政黨從未接受「台灣是中國一部分」的想法，但也未明確推動獨立，主持人說這種狀況有點「含混不清」（fudge），台灣表示自身已經實質上獨立，不希望現狀被片面改變。

同樣的，美國立場也有點「含混不清」，並以「戰略模糊」（strategic ambiguity）來形容。美國一方面不承認台灣是獨立國家，一方面又希望中國將手遠離台灣，而且美方已暗示某些情況下會從軍事上防衛台灣。

影片也提到，美國在前總統川普（Donald Trump）執政期間拉近與台灣的關係，現任總統拜登（Joe Biden）實質上維持相同方針。在台灣方面，2016年蔡英文上台後對中國直言不諱，同時中國對待香港的方式，也令台灣人無法相信中國的承諾。

主持人表示，現在台灣和中國都在擴展自身軍力，共機侵擾台灣、美軍人員駐台的消息絕非小事。

影片接著列舉台海議題事關重大的其他因素，包括台灣位處西太平洋第一島鏈，若中國占領台灣並駐軍，將使作為美國盟友的日本面臨生存威脅；台灣是半導體技術的世界領袖，尖端晶片約9成的產能都在台灣；而且台灣目前還身兼美中政治對抗的「避雷針」角色。

這段影片上傳後，至今已在臉書（Facebook）上吸引約14萬次點閱，4600多人按讚、逾千次分享。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1101110

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