陳時中「沒戴口罩」飲酒唱歌畫面流傳網路 衛福部回應了
網路今（10）日流傳出一支影片，影片中可以看到衛福部長陳時中在一個類似宴會的場合上，未戴口罩喝酒唱歌，室內周圍還有其他人士。對此，衛福部回應表示，影片是拍攝於2020年6月15日，不是在三級警戒期間。
編輯中心/綜合報導
2021-11-10 21:43:41
這支名為「陳時中唱歌」的影片在YouTube、臉書等社群網路平台流傳，目前還不清楚最早由何處流出。對於有民眾質疑是否未符合防疫規定，衛福部回應表示，影片是拍攝於2020年6月15日，當時陳時中下鄉宣導防疫新生活，宣導行程結束後受到友人邀請，臨時前往一個餐會現場，唱了兩首歌後就離開。
去年衛福部疾管署推出「防疫新生活」運動，鼓勵民眾落實防疫之餘，也能放鬆享受生活，宗旨是讓民眾逐步回歸正常生活，啟動防疫樂活新態度。而在6月7日更是近一步鬆綁防疫規範，不過從衛福部官網中也能看到，衛福部指出民眾仍須落實個人防疫措施，包括勤洗手、無法保持社交距離時佩戴口罩。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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