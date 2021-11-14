買豪宅抗通膨？神秘買家豪擲7.9億元入手2戶「信義聯勤」
豪宅客置產不手軟，不是一次買多戶，就是住戶加買，出手令人咋舌！據實價揭露，大直豪宅「西華富邦」及大安區豪宅「信義聯勤」，都出現住戶「打包式」置產的交易案，「西華富邦」4樓戶於7月成交2億1950萬元、每坪142.3萬元，買家葉女士已在3年前以單價201萬元買下同社區24樓戶，這次等於是加碼買進低樓層戶，所以入手成本較低；而大安區豪宅「信義聯勤」，則有神秘蔡姓買家豪砸近7.9億元，一口氣買下18樓兩戶共330坪，每坪約260萬元。
記者賴志昶／台北報導
2021-11-14 08:00:00
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，近年屢屢出現富豪一次大手筆買多戶的豪宅交易，甚至有的還無貸款買進，顯示近年高資產族資金豐沛程度；不少富豪一出手就是買兩戶以上，且偏好同層兩戶買進，既可打通擴大使用空間，也可和子女同層分戶，增加規劃彈性，就算同社區不同樓層，在保留獨立生活空間下就近照顧，成為豪宅家族最喜歡的居住規劃。
張旭嵐指出，目前低利率環境、市場熱錢豐沛，再加上購置不動產還有抗通膨的優勢，尤其指標性景觀型豪宅的市場「指名度高」，「增值性高」，「鄰居身價也高」，滿足富豪家族自住或投資等多重用途。
張旭嵐指出，「西華富邦」高樓層享水岸景觀，是內湖大直一帶的指標豪宅，吸引不少科技企業主入住，高樓層單價多在兩百萬以上，而這次最新交易的是低樓層，觀察實價登錄過去交易行情，低樓層單價落在140至155萬元，這次以每坪142.2萬元買進，符合該社區行情；至於「信義聯勤one park」享有大安森林公園萬坪景觀，永久棟距吸引富豪收藏，這次成交的位於南棟，18樓屬於中樓層，該社區中樓層成交價落在245至273萬元之間，這次18樓成交260萬元，也在行情範圍之內。