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中日舉行海洋事務高級別磋商會談　聚焦釣魚台

▲中日兩國外交部透過視訊舉行海洋事務高級別磋商團長會談，雙方就東海特別是釣魚台問題交換意見。圖為中國海警船頻繁出沒釣魚台海域。（圖／美聯社／達志影像）
▲中日兩國外交部透過視訊舉行海洋事務高級別磋商團長會談，雙方就東海特別是釣魚台問題交換意見。圖為中國海警船頻繁出沒釣魚台海域。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-11-11 06:32:58

（中央社台北10日電）中日兩國外交部今天透過視訊舉行海洋事務高級別磋商團長會談，雙方就東海特別是釣魚台問題交換意見，但未見具體共識，僅同意今年內舉行第13輪中日海洋事務高級別磋商全體會議。

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據中國外交部官網發布，11月10日，中國外交部邊界與海洋事務司司長洪亮與日本外務省亞洲大洋洲局局長船越健裕以視訊方式共同主持中日海洋事務高級別磋商團長會談。

據發布，雙方就涉海問題坦誠深入交換意見，強調全面落實近期兩國領導人通話達成的重要共識，努力把東海建設成為和平、合作、友好之海。雙方確認恪守中日四點原則共識的精神，加強涉海事務對話磋商，建設性管控矛盾分歧，促進防務、環保、搜救、漁業、防災及人員交流等務實合作，增進相互瞭解信任，減少疑慮和誤解誤判，維護海上局勢和平穩定。

發布稱，中方重申在釣魚台和東海有關事態問題上的嚴正立場，敦促日方切實尊重中國主權和安全關切，不要採取可能導致局勢複雜化的行動。

發布並稱，雙方對此次團長視訊會談給予積極評價，同意繼續充分發揮海洋事務高級別磋商涉海溝通對話主渠道作用，爭取年內舉行第13輪中日海洋事務高級別磋商全體會議。

不過中國外交部並未發布雙方今天會議達成的其他共識。

據日媒共同社昨晚報導，這次司局長級會議由中國在9月下旬提議，這也是日本岸田文雄新政府上台後，中日首度舉行東海問題磋商。日本政府之前已向中方告知同意開會的意向。日本外交消息人士指出，「旨在妥善管理對華關係的對話很重要」。

據報導，日方擬於這次會議提出中國公務船反覆駛入釣魚台周邊「領海」的問題，再度要求中方克制，並擬討論日中防務部門間互相通報的「海空聯絡機制」應有模式。預計還將把儘快開設緊急時雙方官員互通聯繫的熱線納入視野商議。（編輯：楊昇儒/張淑伶）1101110

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