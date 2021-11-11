中日舉行海洋事務高級別磋商會談　聚焦釣魚台

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據發布，雙方就涉海問題坦誠深入交換意見，強調全面落實近期兩國領導人通話達成的重要共識，努力把東海建設成為和平、合作、友好之海。雙方確認恪守中日四點原則共識的精神，加強涉海事務對話磋商，建設性管控矛盾分歧，促進防務、環保、搜救、漁業、防災及人員交流等務實合作，增進相互瞭解信任，減少疑慮和誤解誤判，維護海上局勢和平穩定。
發布稱，中方重申在釣魚台和東海有關事態問題上的嚴正立場，敦促日方切實尊重中國主權和安全關切，不要採取可能導致局勢複雜化的行動。
發布並稱，雙方對此次團長視訊會談給予積極評價，同意繼續充分發揮海洋事務高級別磋商涉海溝通對話主渠道作用，爭取年內舉行第13輪中日海洋事務高級別磋商全體會議。
不過中國外交部並未發布雙方今天會議達成的其他共識。
據日媒共同社昨晚報導，這次司局長級會議由中國在9月下旬提議，這也是日本岸田文雄新政府上台後，中日首度舉行東海問題磋商。日本政府之前已向中方告知同意開會的意向。日本外交消息人士指出，「旨在妥善管理對華關係的對話很重要」。
據報導，日方擬於這次會議提出中國公務船反覆駛入釣魚台周邊「領海」的問題，再度要求中方克制，並擬討論日中防務部門間互相通報的「海空聯絡機制」應有模式。預計還將把儘快開設緊急時雙方官員互通聯繫的熱線納入視野商議。（編輯：楊昇儒/張淑伶）1101110