蘇貞昌：國民黨封存核四浪費3000億　1度電都沒發

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賴副總統說，重啟核四、三接遷離案是屬於能源方面的公投案，如果這兩案通過的話，「能源轉型就沒辦法繼續進行」，將重回過去的老路，以燃煤、核能發電為主；就算重啟核四公投案通過，政府也沒辦法做，因為民眾一定會繼續抗爭，就算要蓋也是十多年後的事，「一定要投下不同意」。
賴副總統表示，1月正式開放萊豬（含萊克多巴胺豬肉）進口，民眾怕吃了對身體不好，但政府嚴格把關，不是含任何濃度萊克多巴胺的豬肉都可進口，一定要在聯合國規定的安全標準以下才行；就算進口後，廠商、餐廳也要清楚標示。前總統馬英九開放進口萊牛，「吃萊牛都沒問題了，吃萊豬會有問題嗎？」
蘇貞昌則拿出招牌的撞球桿，細數行政院的政績。他說，2019年非洲豬瘟剛從中國擴散，他一上任就到桃園機場視察，至今只有台灣、日本守住；Covid-19（2019冠狀病毒疾病）疫情仍在全球肆虐，台灣防疫還能一再加0，大家才能到餐廳吃飯免隔板，還可搭遊覽車出遊、唱歌。
蘇貞昌表示，台灣防疫做到全世界第一，但國民黨什麼都要罵，疫苗買不到要罵、買到也要罵，還說要把指揮官陳時中槍斃，「這有天理嗎？」國民黨就是怕民進黨做出成績，未來不能重返執政。
蘇貞昌說，核四問他最內行，他曾任2屆台北縣長，當時堅持要蓋的是國民黨、封存的也是國民黨，浪費新台幣3000億元，1度電都沒發到，如果公投案通過依法要重啟核四，是要怎麼重啟。蘇貞昌最後帶領民眾一起高喊「四個不同意、台灣更有力」口號，並以雙手比出叉叉手勢。
何志偉表示，台灣在國際社會上遇到很多困難，「萊豬的進口是用最小成本，換到最大可能」，可以開始跟美國談；他並保證不會有「毒豬」，現在也買不到任何萊豬。
12月18日將舉行重啟核四、反萊豬、三接遷離、公投綁大選的四大公投案投票。（編輯：林興盟）1101110