岸田新內閣將砸重金刺激經濟　鼓勵民眾打第3劑

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岸田今晚在記者會上表示，施政當務之急仍是做好COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫對策，為了因應可能到來的「第6波」疫情，要整備醫療體制，本月內將備妥可供3萬5000人以上住院的醫療體制，增加的床數約是今年夏天顛峰期的病床的約3成。
同時，也將增加供輕症者入住的住宿療養設施、對於在自家或設施療養者，將做好實施健康觀察、診療的體制。
岸田說，在聽取專家的意見後，決定本月開始實施第3度施打疫苗的作業，民眾在打完第2劑疫苗約8個月後，18歲以上願意再打疫苗者，將可打第3劑疫苗。至於未滿12歲者打疫苗一事，在藥事承認（許可）後將開始施打。
適合輕症者服用的治療COVID-19藥物將是今後防疫的利器，岸田期待今年之內能實際運用上，如果通過藥事承認的話，將儘速提供醫療院所60萬劑，並將更進一步確保100萬劑。
岸田說，將徹底檢討至今的防疫作法，在明年6月前擬定有關傳染病危機管理的治本性的強化對策，這包括防疫司令塔功能的強化。
除了防疫工作，他說，本月19日將決定新的經濟對策，規模達數十兆日圓，希望今年之內儘早能通過本年度的補正（追加）預算案。
經濟對策包括紓困對策，針對家中有養小孩、年收不超過960萬日圓（約新台幣239萬元）的家庭，發放現金及券共10萬日圓的補助金。此外，針對非正職工作者等經濟陷困的家庭或經濟情況嚴峻的學生，將發給10萬日圓的補助金。
對於經營工廠或公司者，去年政府實施讓工廠或公司維持經營的「持續化給付金」支援，岸田表示，打算實施相當於此制度的措施，到明年3月為止的5個月的給付金（補助金）將一次給足。
主張「新資本主義」的岸田說，將大膽地實施為（經濟）成長的投資以及大力改革，以期人民都能對於成長的果實有感，將建立新的分配機制。
他還說，為了達到「科技立國」的目標，今年度（日本的財會年度到明年3月底為止）之內，將創設10兆日圓規模的大學基金。
從經濟安全保障的觀點來看，將加速做好準備，向國會提交確保供應鏈強韌化、基礎設施信賴性的法案。
對於善用數位技術的地區，政府將大規模實施補助，以活絡地方。此外，可利用自動駕駛進行遞送服務的法案預定明年提交國會審議。
岸田強調要徹底加強分配，針對為員工加薪的企業，政府將大膽地提高稅額扣除率。他說：「我將直接面對勞資的代表，促使薪資調漲。」
他也表示，要加強對人的投資，鼓勵在職者學得數位化等的新時代的技術，將設立「3年配套方案」，大膽投注預算。此外，正研議提高在看護、照護、托兒所或幼兒園等地任職者的薪資，必要的措施將載入新的經濟對策。
在外交、安全保障政策方面，岸田表示，日前已與美國總統面對面會談過，盼早日（包括今年之內）訪問美國。
對於中國、俄羅斯，岸田強調，日本推動堅毅的外交，該主張的就會主張。對於北韓，他期待早日解決日本人遭北韓綁架的問題，讓這些人能早日返國，他願意在不設條件的情況下與北韓領導人金正恩直接談。
有關國家安全保障戰略等的修訂，岸田表示，將在國家安全保障會議（相當於國安會）上進行研議，以加強國防力。
岸田說，自己身為自民黨總裁，進行黨的改革以及修憲是重要的課題。為了推動修憲，將強化自民黨的體制，促使國會積極討論修憲議題。（編輯：高照芬）1101110