引爆眾網友怒海！海神3惡煞險釀人命 檢方深夜聲押駕駛
台中市7日凌晨發生一起行車糾紛，一位宋姓男大學生開車行經台中市西屯區時，不慎與一輛黑色瑪莎拉蒂「海神」擦撞，瑪莎拉蒂駕駛李男與車上另2位乘客張男、陳男，3人將宋男拉出車外毆打，打到顱內出血命危。而警方10日深夜向法院聲請羈押李男，等明（11）日早上法院開羈押庭審理。
編輯中心/綜合報導
2021-11-11 00:07:41｜2021-11-11 00:27:07
據了解，25歲的李姓男子駕駛瑪莎拉蒂跑車與宋姓男大生在台灣大道、河南路口發生擦撞，隨後李男與另兩位車上乘客張男、陳男，將宋男拉出車外毆打，把宋男打到顱內出血、顱底骨折，至今還在加護病房搶救中。率先動手的是乘客張男，且張男之前就有傷害、聚眾鬥毆等前科，目前無業，是家境富裕的富二代，家中在彰化經營食品工廠，瑪莎拉蒂跑車就是登記在張男媽媽的名下。
而警方起初未將3人以現行犯送辦，且一開始是以傷害罪函送。之後外界高度關切此案，台中市長盧秀燕也強調嚴查重辦，警方再度將3人以及另外到場助陣的4人拘提到案，並以殺人未遂函送，且在記者會上表示，會朝組織犯罪方向偵辦。
據了解，訊問仍在進行中，但因已經超過11點，要等到明日早上再開羈押庭，嫌犯們今晚將待在留置室。（編輯：倪浩軒）