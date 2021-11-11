顏清標豪氣宴請孫協志、峮峮　網友全改觀：人超客氣

由孫協志、王仁甫、許孟哲、「豆花妹」蔡黃汝、峮峮主持的中視週日綜藝節目《飢餓遊戲》，5週年特別企劃「八西3日行」，從八里一路騎自行車到西子灣，第一天就騎了157公里直奔台中沙鹿，累到崩潰的5人，本來只拿到1,000元餐費，愁雲慘霧之際，還好擔任關主的大咖嘉賓、大甲鎮瀾宮董事長顏清標，豪氣一句話「我請客」，製作單位從善如流，讓習慣飢餓的主持人終於能大啖海鮮美食，連熱騰騰的肉圓都吃下肚了！





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▲《飢餓遊戲》挑戰3日鐵馬行，第一天就騎了157公里。（圖／中視提供）

顏清標不忍主持群挨餓，闊氣準備一桌豐盛的海鮮饗宴，連孫協志都笑說：「有一種餓，叫作標哥怕你餓。」節目播出後，真性情又好客的顏董也意外圈粉，有網友開玩笑表示「標哥變標媽了」，並大讚「今天真的致敬標哥！」、「對標哥改觀，人超客氣」。





這趟瘋狂鐵馬行，引發網友討論最熱烈之處，是王仁甫在香山車站玩遊戲失敗，沒能搭上火車，落寞蹲在地上時，原本應該上火車的團員許孟哲突然現身，一句「我陪你騎啦」，超有義氣的表現讓網友看到秒噴淚！王仁甫感動地說：「瞬間覺得我好像偶像劇女主角，有一種被電到的感覺耶！」兩人後來相伴騎了78公里，大約是4小時的路程，這段兄弟情讓網友狂刷留言，紛紛表示「看到哭！」、「這段有洋蔥」、「五週年第一集就要這樣逼哭我嗎？」





▲許孟哲（右）折回遊戲關卡處陪王仁甫騎車，感動許多網友。（圖／中視提供）