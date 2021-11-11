NOW早報／瑪莎拉蒂3惡煞「險釀人命」！檢方深夜聲押駕駛

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據了解，25歲的李姓男子駕駛瑪莎拉蒂跑車與宋姓男大生在台灣大道、河南路口發生擦撞，隨後李男與另兩位車上乘客張男、陳男，將宋男拉出車外毆打，把宋男打到顱內出血、顱底骨折，至今還在加護病房搶救中。率先動手的是乘客張男，且張男之前就有傷害、聚眾鬥毆等前科，目前無業，是家境富裕的富二代，家中在彰化經營食品工廠，瑪莎拉蒂跑車就是登記在張男媽媽的名下。
而警方起初未將3人以現行犯送辦，且一開始是以傷害罪函送。之後外界高度關切此案，台中市長盧秀燕也強調嚴查重辦，警方再度將3人以及另外到場助陣的4人拘提到案，並以殺人未遂函送，且在記者會上表示，會朝組織犯罪方向偵辦。
今日天氣／清晨低溫下探13度！早晚溫差差10度需注意保暖
中央氣象局今（11）日表示，今天水氣偏少，各地大致是多雲到晴，只有東半部有局部短暫雨，受輻射冷卻作用影響，今天清晨是這波東北季風最冷的時候；至於溫度方面，中部以北及東北部低溫僅13至15度，其他地區約17度，空曠地區再低一些；白天桃園以北及宜蘭、花蓮仍偏涼，高溫約21到23度，其他地方白天較溫暖舒適，高溫約24、25度，中南部可到28度左右，中南部日夜溫差達10度以上，請配合冷暖變化，適時調整衣著。
網瘋傳陳時中「沒戴罩」飲酒唱歌畫面！本人深夜親自回應
網路（10）日流傳出一支影片，影片中可以看到衛福部長陳時中，在一個類似宴會的場合上，未戴口罩喝酒唱歌，室內周圍還有其他人士。對此，衛福部回應表示，影片是拍攝於2020年6月15日，不是在三級警戒期間。
這支名為「陳時中唱歌」的影片在YouTube、臉書等社群網路平台流傳，目前還不清楚最早由何處流出。對於有民眾質疑是否未符合防疫規定，衛福部回應表示，影片是拍攝於2020年6月15日，當時陳時中下鄉宣導防疫新生活，宣導行程結束後受到友人邀請，臨時前往一個餐會現場，唱了兩首歌後就離開。
而陳時中本人也在深夜親自發聲明提出2點回應，「對於今日網路傳播本人參加一場餐會影片，部分解讀與事實不符，為免誤解，本人在此鄭重澄清：一、聚會的時間在去年6月15日，非三級警戒期間。二、此聚會為友人臨時邀約，到場時間已晚，故僅短暫致意，唱2首歌即離開。」
「洪班長」回歸了！金宣虎親筆曝心情惹鼻酸
在韓劇《海岸村恰恰恰》演出男主角「洪班長」的金宣虎，被爆逼前女友墮胎，沒想到韓媒《Dispatch》出面替金宣虎喊冤，讓金宣虎逆風翻盤，讓原本要延後推出的《海岸村恰恰恰》劇本集，也依舊按時推出，其中還有金宣虎親筆寫下的心情。
日前出版社booklogcompany在IG公開了《海岸村恰恰恰》劇本集幾頁的內容，其中一張照片有金宣虎親筆寫下的字跡：「希望人生也能像洪班長一樣說著『喜歡我現在的生活』！」看起來非常的勵志，與近來在他身上發生的風波，有著強烈的對比。
金宣虎日前被前女友爆料逼迫墮胎、人前人後表裡不一等私下不為人知的樣貌，韓媒D社看不下去，公開了前女友的12大罪狀，讓輿論轉向，金宣虎也成功翻盤，不僅工作邀約回歸，他演出的電影《憂鬱的熱帶》也按照預定計畫，於下個月開拍。
王必勝婚外情「老婆尤香玉發聲了」！醫大讚：真理科太太
醫福會執行長王必勝日前遭爆婚外情，事件延燒12天，偕同太太尤香玉接受媒體專訪，認了婚外情，坦承與林女是「不適當的關係」；對此，眼科醫師黃宥嘉也發表看法，並透露3點，大讚尤香玉是「真正的理科太太」。
針對王必勝爆婚外情一事，醫師黃宥嘉在臉書粉專《睛視媳婦 眼科醫師黃宥嘉時間》發文，並分享王必勝與尤香玉一起接受媒體訪問的報導連結。她表示，最不喜歡被稱為正宮的王必勝太太尤香玉醫師出來說話了，而她認為此平衡報導有幾個實質意義。
黃宥嘉認為，第一，「實證暖男個性的男人容易傷到伴侶」，報導裡尤醫師說，這很容易造成他情感上濫情、不知道分寸、容易妥協；第二，「尤主任在鏡週刊出刊前一天才被王醫師告知此外遇疑雲，事情發生前全部無感於婚姻的異常變化，所受傷害極深。一個男人，如果沒有社會的監督與家庭的壓力，何時才能主動向太太認清自己的錯誤？還是以為自己神不知鬼不覺，可以繼續買蛋塔抱小孩？繼續糟蹋兩個女人對他的信任」？
第三，尤醫師在報導中也提到「現代女人沒有要為了一個正宮的位置，委屈求全。夫妻關係是平等的，沒有誰隸屬於誰」；對此，黃宥嘉則表示，尤醫師的身教言教堪稱為現代女性在婚姻與事業兩立的典範。
「至於王必勝醫師，已經比很多外遇渣男好多了」，黃宥嘉說，大概是因為娶到這麼棒的老婆吧；她也認為，其實王醫師一開始如果老實一點，今天高度也不一樣。一般醫師外遇不需要解釋太多，不需要浪費社會資源，但是身為政府高官，掌握資源的醫師又是另外一件事。
如果能為了自己的慾望私利對枕邊人說謊，我們民眾該如何信任他？同時，黃宥嘉也呼籲「林女的小孩如果真是王必勝醫師的骨血，王醫師還是應該克盡職責，好好栽培。不要自己過關了，獨留小孩在社會上辛苦，過著一個月1萬元撫養費，沒辦法有更好教育更好生活的機會」。
最後，她也在文末hashtag了幾段話大讚尤醫師，包括「現代女性就是要明確說出自己的立場與看法」、「不能說的人要加油」、「以前的太太是被拉出來說已原諒」、「現在的太太是我可以出來說我還沒有原諒」、「安ㄗㄨㄚˋ（怎樣）」、「尤醫師才是真正的『理科太太』」。
失眠別喝麻油雞！溫補、涼補不同 專家推「這湯」最安全
天冷民眾愛喝補湯，但補湯百百種，分為平補、溫補、涼補，若是吃錯了不光沒補到，甚至可能越補越大洞，例如失眠多夢的陰虛體質，就不適合溫補功效的麻油雞，尤其是給家中長輩、小孩喝補湯時，更需要注意是否選對！若是真的無法分辨，也可以選擇最百搭的「這一種」補湯，適合所有體質的人進補。
近日就有網友於《家常菜》社團詢問，「是否有六歲小孩跟大人同時都能吃的補湯～麻煩各位前輩指點」。許多網友也熱心推薦，「一般的雞湯加點紅棗或枸杞」、「蛤蠣雞湯，大人小孩都可以吃」、「我最近發現四神湯可以」、「雞湯魚湯就很營養了呀」。
而根據《新譯漢方》分享，中藥補湯到底是要補什麼，其實分為以下三大類：
溫補原理－利用溫熱性的食物和中藥材，幫助促進血液循環，不論是大病過後，身體虛弱，或是體質偏寒，容易手腳冰冷，都可以透過溫補驅寒暖身，當氣血流動好，身體就會提升元氣。適合陽虛、陰虛的民眾。推薦補湯：四物湯（補血）、十全大補湯、麻油雞、薑母鴨。
涼補原理－養陰益氣、生津健脾，進而舒緩身體的燥熱。適合陰虛體質，也就是俗稱的「燥熱」體質，代表體內的津液不足。容易口乾舌燥、失眠多夢、手心乾燥、大便乾燥、面色偏紅等。推薦補湯：銀耳湯、枸杞菊花茶。
平補原理－性味平和，不會過度刺激，也就是說適合所有人，可以長期食用。推薦的湯品有：四神湯。若是家中有小孩、長輩，身體抵抗力低弱，想要補卻不知道如何下手的人，建議選擇四神湯，既安全又不會補錯！（編輯：張嘉哲）