國民黨基隆市黨部2拍流標 七堵區黨部拍定1812萬
（中央社記者王朝鈺基隆10日電）中國國民黨因積欠黨工薪資，黨工提告勝訴後向法院聲請強制執行，基隆地院10日第2次拍賣基隆市黨部和七堵區黨部建物，市黨部再度流標，七堵區黨部則拍定新台幣1812萬元。
中央社
2021-11-11 06:33:01｜2021-11-11 06:33:05
基隆地方法院民事執行處10月13日執行國民黨基隆市黨部和七堵區黨部首拍作業，甲標為位於義四路的基隆市黨部，建物是4層樓加強磚造，樓層面積含增建部分合計約1951平方公尺，拍賣最低價額新台幣4975萬元。
乙標則是位於七堵區南興路的國民黨七堵區黨部，建物是4層樓鋼筋混凝土加強磚造，樓層面積約611平方公尺，拍賣最低價額1790萬元，由於2處僅拍賣建物不含土地，首拍甲標和乙標都乏人問津而流標。
經基隆地院第2次拍賣公告後，基隆市黨部拍賣最低價額降為4726萬2500元，七堵區黨部則為1700萬5000元，今天開標結果，基隆市黨部無人投標再度流標，法院將進行第3拍作業後再對外公告，七堵區黨部則拍定1812萬元，法院表示，後續仍需通知基地所有權人是否行使優先承買權。
國民黨基隆市黨部主委吳國勝晚間向中央社記者表示，基隆幅員沒有很大，七堵區黨部的黨工將調整至市黨部辦公不會受到影響，仍會繼續做好黨員服務和社會服務，市黨部未來若拍定後也有備案，將按照期程轉移陣地繼續作戰。（編輯：李錫璋）1101110