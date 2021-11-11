海神惡徒遭起底！祖訓「做人良知」狂打臉 影片挖出全愣
台中市7日凌晨發生一起行車糾紛，一位宋姓男大學生開車行經台中市西屯區時，不慎與一輛黑色瑪莎拉蒂「海神」擦撞，瑪莎拉蒂駕駛李男與車上另2位乘客張男、陳男，3人將宋男拉出車外毆打，打到顱內出血命危，震驚社會，而事後三人以及四位助陣男子全部被拘提到案，移送台中地檢署偵辦。
編輯中心/綜合報導
2021-11-11 07:14:25
事件持續發酵，引發社會關注，據悉，張男家中在彰化經營食品工廠，家境非常優渥，由於家族開發的食品評價頗佳，還攻佔多數網路電商平台，張男則是在家中擔任資深經理的職位，行銷跨足網路及實體。
而在犯案後，張男逍遙法外整整四天，直到被害家屬向媒體投訴，才讓富二代施暴惡行曝光，台中市長盧秀燕也探訪鞠躬道歉，並指出將嚴辦，隨後該事件引起社會關注，痛斥這樣惡行，網友也對張男肉搜身份，不過張男社群軟體帳號都已全數關閉，連自家食品公司的粉專也關閉。
而諷刺的是，張男父親曾經在Youtube放上自己公司的宣傳影片，期間強調「負責人XXX先生，把做人的本分、堅持和良知也傳承給他的下一代，同時和全世界的朋友分享」；而張男也以父親的訓示表示「做人做事一定要實實在在」作為宣傳公司的主軸。
不過，相較於祖父輩辛勞創業，身為富二代的張男不僅開著母親名下近千萬的瑪莎拉蒂犯下惡行，年僅23歲的他就已經曾背多條刑案前科，面對從祖父輩傳給父親的祖訓，再傳到自己的手中，一切所作所為都顯得格外諷刺。（編輯：張嘉哲）