瑪莎拉蒂3惡煞聲押 食品業董座9：30出面「代子謝罪」
台中市7日一名宋姓男大生，因不慎與瑪莎拉蒂擦撞，遭對方3人圍毆打至顱內出血昏迷恐成植物人，引發社會譁然，檢方10日深夜聲押3名惡煞。據了解，率先動手的乘客張男，為彰化食品業富二代，名車登記在媽媽名下，身份曝光後其父「代子謝罪」，將在上午9時30分在公司門口向社會大眾道歉。
編輯中心／綜合報導
2021-11-11 07:52:25
事發源於7日凌晨，宋姓男大生開車行經台中市西屯區時，不慎與一輛黑色瑪莎拉蒂「海神」擦撞，車上3人下車持棍棒圍毆，將宋男打至重傷顱內出血，還試圖吆喝朋友到現場助陣，路過民眾現狀報警，但宋男送醫前已昏迷，送進加護病房搶救。
事件一出引發全台民眾憤概，3名惡煞背景也曝光，3人都曾有妨害秩序罪，為聚眾鬥毆的前科，且均為「富二代」，最先動手的乘客張男家住彰化，其父為知名食品大廠董座，另駕駛李男和另一乘客陳男也都是企業小開，網友更是直接湧入食品大廠臉書、官網洗版留負評，台中市長盧秀燕也在10日探望宋男，下令嚴辦徹查，台中市警方10日陸續將3人逮捕到案，檢方晚間向法院聲請羈押，今日上午法院將開羈押庭審理。
風波越演越烈，為表歉意，張男父親將在今日上午9時30分，於公司門口「代子謝罪」，替兒子出面向社會大眾道歉，並尊重司法判決。（編輯：林莞茜）