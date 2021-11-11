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美消費物價指數創31年最大漲幅！拜登︰扭轉通膨是首要

▲包含美國在內的許多國家，近日都明顯感受到通貨膨脹帶來的威脅。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲包含美國在內的許多國家，近日都明顯感受到通貨膨脹帶來的威脅。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-11-11 08:15:00｜2021-11-11 08:18:40

美國10月份消費物價指數(CPI)按年大漲6.2%，創近31年以來新高，超出市場預期，也影響美股3大指數齊齊下挫。美國總統拜登(Joe Biden)10日喊話，指現階段的首要任務是扭轉通膨。

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綜合外媒報導，美國10月消費者物價激增，引發人們對長期通膨的擔憂，投資人風險偏好減弱，加上債券殖利率飆升，美國股市3大指數週四收跌。道瓊工業指數下跌240.04點或0.66%，以36079.94點作收；標準普爾指數下滑38.54點或0.82%，收在4646.71點；科技股那斯達克指數則是下挫263.83點或1.66%，收15622.71點；至於費城半導體指數則挫跌107.55點或2.83%，收3693.02點。

CPI的數據顯示，美國人正面臨各種主要支出上漲的問題，從能源到日常糧食價格都有攀升，僅在9月至10月，汽油價格就上漲了6.1%。燃料油價格上漲12.3%，家庭食品成本上漲1%，住房成本上漲約0.4%到0.5%。

拜登10日到訪巴爾的摩時，承認消費物價仍然太高，讓很多人對經濟前景依然感到焦慮，也損害了美國人的錢包；他已指示國家經濟委員會尋求解決辦法，降低能源成本，並要求聯邦貿易委員會打擊任何市場操縱或哄抬價格的行為。

拜登也聲稱，國會上週通過的基建法案，將有利於改善產品和供應運輸，用較低成本提供更多商品、減少短缺並增加工作機會。眼下，扭轉通膨趨勢是首要任務，拜登承諾不會干預聯準會(Fed)應對通脹的工作，讓聯準會能獨立監測通膨現象，於必要時採取應對措施。

▲有網友在 PTT 八卦版提到美國房價，無意間看到有游泳池的大房子僅售 50 萬美金，認為台北郊區根本找不到這樣的價位，貼文立刻引發熱議，許多網友卻紛紛點出背後關鍵。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
▲租金被預言將是拜登政府下一個要面臨的通膨問題。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

美國知名新聞網站《政客》(POLITICO)直言，租金將是拜登政府下一個要面對的通膨難題，除了不斷上漲的汽油和雜貨價格，住房成本也創下數十年來最大的月度漲幅之一，紐約聯邦儲備銀行(Federal Reserve Bank of New York)週一發布的研究報告顯示，美國人平均預計，明年的租金將上漲10.1%，這是該項研究調查有史以來的最高數字。

此外，皮尤研究中心在9月底對約1萬名成年人進行民調，有63%的受訪美國人非常擔心食品和消費成本的上漲，而租金則是大多數人每月開支的最大部分。由於歷史性的供應短缺，住房成本正在增加，房價飆升阻礙人們購屋的計畫，加上越來越多人返回城市就業，租屋需求也將持續增加，雖然拜登政府誓言要解決美國的住房危機，但有關政策仍在制定中，影響可能有限。

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