美消費物價指數創31年最大漲幅！拜登︰扭轉通膨是首要

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CPI的數據顯示，美國人正面臨各種主要支出上漲的問題，從能源到日常糧食價格都有攀升，僅在9月至10月，汽油價格就上漲了6.1%。燃料油價格上漲12.3%，家庭食品成本上漲1%，住房成本上漲約0.4%到0.5%。
拜登10日到訪巴爾的摩時，承認消費物價仍然太高，讓很多人對經濟前景依然感到焦慮，也損害了美國人的錢包；他已指示國家經濟委員會尋求解決辦法，降低能源成本，並要求聯邦貿易委員會打擊任何市場操縱或哄抬價格的行為。
拜登也聲稱，國會上週通過的基建法案，將有利於改善產品和供應運輸，用較低成本提供更多商品、減少短缺並增加工作機會。眼下，扭轉通膨趨勢是首要任務，拜登承諾不會干預聯準會(Fed)應對通脹的工作，讓聯準會能獨立監測通膨現象，於必要時採取應對措施。
美國知名新聞網站《政客》(POLITICO)直言，租金將是拜登政府下一個要面對的通膨難題，除了不斷上漲的汽油和雜貨價格，住房成本也創下數十年來最大的月度漲幅之一，紐約聯邦儲備銀行(Federal Reserve Bank of New York)週一發布的研究報告顯示，美國人平均預計，明年的租金將上漲10.1%，這是該項研究調查有史以來的最高數字。
此外，皮尤研究中心在9月底對約1萬名成年人進行民調，有63%的受訪美國人非常擔心食品和消費成本的上漲，而租金則是大多數人每月開支的最大部分。由於歷史性的供應短缺，住房成本正在增加，房價飆升阻礙人們購屋的計畫，加上越來越多人返回城市就業，租屋需求也將持續增加，雖然拜登政府誓言要解決美國的住房危機，但有關政策仍在制定中，影響可能有限。