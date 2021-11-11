中國房企債券不值錢？外媒：瑞信瑞銀不再接受作融資抵押

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知情人士透露，當私人銀行將貸款價值削減至零時，客戶通常必須補充現金或是其他抵押品，否則他們的證券通常會被清算，因此上述2家銀行的客戶中，已有部分開始出現被追繳保證金的情況。
報導指出，這場始於恆大債務危機的風暴，近幾週已蔓延至整個中國房地產行業，在中國政府採取行動降低槓桿後，房屋銷售和房價均受壓，開發商面臨越來越大的資金壓力，儘管週三因為政策有望放鬆的消息稍有反彈，但一些評級較低的債券價格仍遠低於面值。
向投資人提供債券定價服務的BondEvalue創辦人巴納吉(Rahul Banerjee)表示，這無疑是場危機，他估計，私人理財客戶占中國高收益美元債需求的大約20%，這些客戶的損失應該高達數十億美元。報導也提到，若按銷售額計算，中國前10大開發商合計共欠債1.65兆美元（約46.2兆台幣）。
報導並聲稱，瑞信9月就停止接受以花樣年債券作為保證金融資貸款的抵押品。這間1996年成立、主要在深圳和成都等地開發房地產項目的房企，從9月下旬就因未償還到期票據而停牌6週，雖於本週三重新開始交易，股價盤中一度崩跌52%，收盤仍跌36.6%。此外，本月5日宣布停止在香港股市交易的中國房企佳兆業集團，本週信評也遭惠譽(Fitch)再次下修，理由是該公司美元債券可能違約的風險升高；同時廣州富力地產的債券評級也被砍至遠低於投資級。
截至發稿時間為止，瑞信和瑞銀的發言人都尚未回應外媒置評的請求。