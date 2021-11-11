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SOGO週年慶百萬刷手現身　秒買7台三星電視不手軟

▲SOGO週年慶今（11）天開跑，一大早台北忠孝SOGO就湧現大量的排隊人潮，有民眾一口氣豪刷百萬買下七台電視。(圖／記者陳明安拍攝)
▲SOGO週年慶今（11）天開跑，一大早台北忠孝SOGO就湧現大量的排隊人潮，有民眾一口氣豪刷百萬買下七台電視。(圖／記者陳明安拍攝)

記者劉雅文／台北報導

2021-11-11 13:03:09｜2021-11-11 13:05:35

一年一度的SOGO週年慶今（11）天開跑，一大早台北忠孝SOGO就湧現大量的排隊人潮，一到11點開門時間，就見到民眾以小跑步的步伐衝入，就怕晚了幾秒就跟限量禮組擦身而過。而週年慶上午才剛開門，就出現百萬刷手，《NOWnews今日新聞》記者實際走訪櫃位，發現在家電樓層已有「百萬刷手」，有一家人一口氣抱走7台三星電視，單價從10幾萬元到5、6萬元不等，豪刷了百萬元就閃電離去。

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除了最熱門的化妝品是一級戰場以外，家電區也是人氣爆棚！另一邊OSIM按摩椅的櫃位上，也出現大戶，一對30多歲的夫妻，說要孝親、買按摩椅給家人，就一口氣帶走3台價值近20萬的五感養生椅，毫不手軟。LG的專櫃也出現51萬的預購大單，有家庭客因為要入住新房，買了83吋、價值34萬的OLED電視，以及最高階的冰箱、洗衣機。三菱的櫃位也出現40幾歲的客人，一口氣買下2台20幾萬的三菱冰箱。

一樓化妝品的櫃位從開門到中午，人潮始終絡繹不絕，SKII專櫃出現一名30幾歲上班族，是每年週年慶的常客，也一口氣補貨青春露、面霜等保養品，豪刷了9萬多才離開。

▲SOGO週年慶今（11）天開跑，一大早台北忠孝SOGO就湧現大量的排隊人潮，搶購的民眾擠爆美妝櫃位。(圖／記者陳明安拍攝)
▲SOGO週年慶今（11）天開跑，一大早台北忠孝SOGO就湧現大量的排隊人潮，搶購的民眾擠爆美妝櫃位。(圖／記者陳明安拍攝)

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