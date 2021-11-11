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SOGO週年慶買氣近五年最旺　女子搶IPhone13昨晚就來排隊

▲SOGO週年慶今（11）天開跑，一大早台北忠孝SOGO就湧現大量的排隊人潮，甚至排到馬路上人車爭道。(圖／記者陳明安拍攝)
▲SOGO週年慶今（11）天開跑，一大早台北忠孝SOGO就湧現大量的排隊人潮，甚至排到馬路上人車爭道。(圖／記者陳明安拍攝)

記者劉雅文／台北報導

2021-11-11 12:40:50

百貨業年度盛事、SOGO百貨週年慶今（11）天開跑，一大早台北SOGO忠孝館就湧現上千人的排隊人潮，還不到11點開門時間，現場人龍就癱瘓了四周的巷弄，將周圍的巷子擠得水泄不通，人車爭道相當混亂，也展現了SOGO週年慶的超高人氣，連官方都說：「今年人氣是近五年來最旺的一次。」

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而今年忠孝館最早的排隊頭香客，是一名來自汐止的王小姐，為了搶購週年慶促銷的IPhone13送3000商品券，在昨天晚間9點就來到百貨門口駐守，限量30組開門後也瞬間秒殺。

除了果迷之外，品牌限定的三星區，也有名20多歲的黃小姐一早就來排隊，她強調因為爸媽多年來用習慣三星了，所以特別帶爸媽來搶購摺疊機，尤其週年慶折扣給很多，比旗艦店還划算，當然要來搶便宜。

今年SOGO週年慶上午一開門，排隊客立即湧入館內搶購，一樓百貨彩妝專櫃更是搶手，知名品牌雅詩蘭黛、資生堂等，都擠滿大量人潮，還不少民眾被圍堵在專櫃外側，連促銷DM都拿不到。連SOGO官方都認為，今年人氣是近五年最旺的一次，SOGO董事長黃晴雯更霸氣喊出，開賣首日業績上看11億元！顯示今年在五倍券的加持下，不少民眾都磨刀霍霍「大手筆」補貨，客人、商家都樂開懷。

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