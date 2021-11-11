美股收黑！台股早盤重挫156點失守17500點、台積電跌逾1%
美國10月消費者物價指數飆升，創下1990年以來最高記錄，也連續5個月超過5%，引發投資人對長期通膨擔憂，美股科技股重挫，4大指數收黑。台股 （11）日早盤在電子權值股領跌下，也開低走低，並跌破17500點，一度大跌156.17點，下探17403.48點，半導體類股盤中跌幅更超過1%，台積電一度跌近2%，倒是傳產股有撐，尤其航運股逆勢漲逾1%，目前大盤跌幅也收斂至百點內。
記者顏真真/台北報導
2021-11-11 09:48:35
美股4大指數收黑，其中道瓊工業指數下跌240.04點，跌0.66%，以36079.94點作收，標普500指數下滑38.54點，跌0.82%，收在4646.71點，科技股那斯達克指數也下挫263.83點，跌幅1.66%，收15622.71點；費城半導體指數挫跌107.55點，更跌了2.83%，收3693.02點。
台股今日早盤也是開低走低，以17527.18點、下跌32.47點開出後，在電子股領跌下，大盤指數隨即跌破17500點，更一度下探17403.48點，半導體類股跌逾1%，其中台積電以600元、下跌12元開出，跌1.96%，大立光以2070元平盤開出，一度走揚，目前又翻黑，而鴻海則以108.5元開出，下跌0.5元，目前也跌近1%，
就類股表現來看，早盤電子走弱，金融保險類股盤中翻紅，其中電子的半導體更跌逾1%，傳產的油電燃氣、玻璃陶瓷類股跌幅也超過1%，但航運股則逆勢走揚，其中長榮航及華航目前漲幅都超過5%，貨櫃三雄的長榮也有1%以上漲幅，陽明也漲近1%，萬海則跌，而水泥、建材營造及貿易百貨類股也相對有撐。