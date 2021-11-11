周曉涵外套下美胸全洩　日寫44封情書追到初戀

TVBS八點檔《機智校園生活》宥勝、周曉涵、黃柏峰、鄭芯恩昨（10日）出席2021 TCCF創意內容大會。周曉涵身著紫西裝外套，裡面單穿小可愛，若隱若現地展現性感，劇中周曉涵倒追宥勝，她自曝國高中時期也很常倒追別人，喜歡的還都是校園風雲人物。國中曾喜歡上一個才子，會彈鋼琴、彈吉他，功課又好，追他追了2年無所不用其極，因為他44號，周曉涵每天寫44封情書、幫他做打掃工作、把他的作業送到家等等，周曉涵羞說：「他激發我一定要追到的慾望，2年後就被我追到了。」這位初戀男友到現在還是她的好朋友。
記者羅凌筠/台北報導
2021-11-11 09:48:09｜2021-11-11 10:14:44
在首度公布的片花中，宥勝、周曉涵即將結為夫妻，卻在最後關頭消失，周曉涵為了尋夫穿著華服、赤腳在球場上狂奔。這場戲近日剛拍完，周曉涵坦言是很有趣的體驗，第一次在籃球場赤腳跑步，在她人生中應該不會發生，並笑說：「最難演的是宥勝成了落跑新郎，我還要他有感覺，跟現實中的我不像，需要給自己心理建設才能演。」並透露在感情上比較乾脆，如果發生在自己身上會直接冷處理。
第一次拍攝校園劇，也讓宥勝憶起學生時代的種種：「在高中時為了追學妹，故意扮成花店老闆，在他們上課時走進班上要她來簽收。」問及追求老婆時的過程，宥勝表示老婆不算追來的，是2人日久生情，她是個很實際的女孩，不會領情浪漫的安排，當時安排了夜景晚餐，結果到了賞景點她只冷冷的飄出一句：「拍完戲還不回家，你不知道明天的通告幾點嗎？」於是他只好匆匆把晚餐吃完然後回家睡覺。
新生代演員黃柏峰、鄭芯恩分別飾演愛打籃球的校園風雲人物劉川楓、及好學生班長周凌凌，談及跟宥勝、周曉涵兩位前輩對戲的感想，黃柏峰表示自己很喜歡宥勝，知道要跟他合作時興奮不已，也透露宥勝跟周曉涵在劇組都很照顧大家。鄭芯恩認同補充：「宥勝哥跟曉涵姐都非常有禮貌又敬業！要繼續向他們學習。」