24歲男網紅娶「348億女富豪」 網友：不知道該羨慕誰
男網紅娶百億富婆！大陸最大影音平台嗶哩嗶哩彈幕網（簡稱B站）副總裁李旎，昨（10日）傳出嫁給旗下的男直播主「老壇胡說」，網友笑說：「這是B站的夢幻聯動嗎？」
娛樂中心／綜合報導
2021-11-11 10:19:56｜2021-11-11 10:35:52
2021年2月，李旎入选《富比士中國》评选的2021年度“中国杰出商界女性榜”及“商界女性创新力十人”榜单。
在《2021胡润全球白手起家女富豪榜》中，李旎以80亿资产，排名103位。
據《新浪科技》報導，有網友爆料，35歲B站副總裁李旎與24歲人氣網紅老壇胡說完婚，小倆口在上海舉辦浪漫婚禮，據悉，老壇胡說是B站美食、生活區的直播主，粉絲有246萬，曾連續兩年獲得B站百大主播榮譽，李旎則是他的大老闆，為B站副董事長兼營運長，身價高達80億人民幣（約348億台幣）。
雖然李旎、老壇胡說就婚訊未發布任何官方聲明，但女富豪嫁直播主的消息還是在大陸網站炸鍋，「真愛的力量」、「都不知道該羨慕誰」、「我酸了」、「恭喜他嫁入豪門」、「郎才女貌祝福啊」，還有人打趣地說：「男人這一輩子，遇良人先成家，遇貴人先立業，遇富婆，成家立業！」（編輯：楊穎軒）