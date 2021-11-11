瑪莎拉蒂惡煞圍毆痛打男大生 富爸代子道歉：我管教不當
台中市7日一名宋姓男大生，因不慎與瑪莎拉蒂擦撞，遭對方3人圍毆打至顱內出血昏迷恐成植物人，引發社會譁然，3名惡煞昨晚遭聲押，其中1名張男身份遭起底，為彰化食品業「富二代」。事件延燒，其父在今（11）日上午在自家工廠前出面「代子謝罪」，向社會大眾致歉，四度彎腰鞠躬稱要好好檢討管教方式，期間難掩失落神情，更哽咽表示其母未到現場是因心力交瘁起不來。
編輯中心／綜合報導
2021-11-11 09:57:18｜2021-11-11 10:27:23
台中市瑪莎拉蒂3惡煞日前因與一名宋姓男大生的車子擦撞，竟將對方打至顱內出血重傷昏迷，現仍在加護病房觀察，3人身份因此曝光，而率先動手的張姓男子，被起底是彰化一名食品大廠的富二代，過去也曾有過妨害秩序罪、聚眾鬥毆的前科。
今日上午，張男父親在自家公司工廠前召開記者會，四度彎腰鞠躬哽咽喊對不起，針對兒子施暴造成社會紛擾深感抱歉，也會檢討自己的管教方式是否不當，他向受害的宋同學以及宋媽媽表達歉意，並祈禱同學能早日康復，他們也會負起應該負的責任、不會逃避，也希望能當面致意，給他們一個機會來改進。
張父指出，他檢討自己的管教是否因為過於嚴苛，才造就兒子有叛逆行為，而非溺愛。他會去改變另一種方式，跟他好好溝通，同時他也表示，兒子並不是富二代，名車是中古車，也是他分期付款購買的。此外，媒體問及今日張母怎麼沒有一起露面，張父則哽咽表示，事件讓她過於心力交瘁起不來、很難過，為人父母的都很難過，也很對不起大家，且事件發展至今，他都還沒與兒子聯絡，也都沒遇到他。（編輯：林莞茜）