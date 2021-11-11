蔡淑臻進停屍間躺冰櫃　消災紅包粗心還回劇組

鄭人碩、蔡淑臻、薛仕凌、尹昭德、余晉、趙逸嵐、蔡承邑昨（10）日出席2021 TCCF創意內容大會，分享《我是自願讓他殺了我》拍片趣事，鄭人碩在劇中與薛仕凌追緝殺害女友蔡淑臻的兇手，問到蔡淑臻躺在停屍間的心情，蔡淑臻說：「不會感覺心裡毛毛的，進去的時候存著尊重跟謹慎的態度面對，動作都很小心。劇組都有提供紅包給我們壓驚，謝謝劇組，畢竟進到停屍間是很難得的體驗。」拍攝下來她拿了3次紅包，最後一次把紅包遺忘在戲服裡，忘記花掉就還回道具組了。
記者羅凌筠/台北報導
2021-11-11 10:11:30
鄭人碩聊起刑警角色，直呼：「從影以來沒有一部片被騙得那麼辛苦，雖然都知道劇本的走向，還是要演出一步步被逼到崩潰。這部片的我真的被騙很大，我的未婚妻都不是我的未婚妻了。」提起與蔡淑臻這次的合作，鄭人碩覺得她在這部戲的角色內心戲很重，很可惜這次與她對戲場次太少了，希望下次可以跟她有比較多的合作，他表示其實蔡淑臻有個缺點，就是「太漂亮了」，蔡淑臻笑說：「原來是因為這樣接不到戲。」
薛仕凌表示一開始接觸這部戲時，就覺得這角色很有趣、很有挑戰性，尤其是角色心理狀態的轉折，再加上劇本複雜跳接的時序設計，讓他一看到劇本就愛上劇中角色。他也提到：「第一次跟碩哥合作，他很自然也很照顧大家跟工作人員，就像是大家的大哥一樣。除了很常請大家吃東西外，像是我們拍攝最後一場戲時，寒流發威再加上連3天的翻班，他就現場煮起薑母鴨，還會招呼大家來吃。我覺得碩哥就像是團結大家的媒介。凝聚大家的團結心。」《我是自願讓他殺了我》即將會在衛視電影台 、星衛HD電影台以及Disney+播出。