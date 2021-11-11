海神惡煞害慘家族！一夜遭網灌爆 工廠變「台灣棒球場」
台中市7日一名宋姓男大生，因不慎與瑪莎拉蒂擦撞，遭對方3人圍毆打至顱內出血昏迷恐成植物人，引發社會譁然，3名惡煞昨晚遭聲押，其中1名張男身份遭起底，為彰化食品業「富二代」。而消息曝光之後，上千網友紛紛灌爆家族企業工廠的Google評價，甚至有人將其改名「台灣棒球場」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-11 10:15:54｜2021-11-11 10:16:56
據了解，18歲的宋姓男大生7日凌晨0時40分駕駛福斯休旅車行經中市台灣大道，不料右轉外側車道擦撞一輛黑色瑪莎拉蒂名車，瑪莎拉蒂的車上3惡煞下車，其中23歲張姓富二代還拿著球棒，不管宋男如何道歉，張男仍持續攻擊，導致宋男頭骨破裂、硬膜出血、顱骨閉鎖性骨折，目前仍然在與死神拔河。
消息曝光後，網友全面起底張男，發現其家族企業是開設食品工廠的，在當地佔地逾百坪，投資資本額逾千萬元新台幣，網友循線找到該間工廠後，超過6千人灌爆Google評價，更有人直接將地標改成「位於台灣的棒球場」，調侃張男用棒球棍攻擊男大生的狀況。
而對於該事件，張男父親今早在自家公司工廠前召開記者會，四度彎腰鞠躬哽咽喊對不起，針對兒子施暴造成社會紛擾深感抱歉，也會檢討自己的管教方式是否不當，他向受害的宋同學以及宋媽媽表達歉意，並祈禱同學能早日康復，他們也會負起應該負的責任、不會逃避，也希望能當面致意，給他們一個機會來改進。（編輯：張嘉哲）