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世界糖尿病日呼籲即刻救援血糖　醫：胰島素適時介入保護胰臟功能

世界糖尿病日呼籲即刻救援血糖　醫：胰島素適時介入保護胰臟功能
世界糖尿病日呼籲即刻救援血糖　醫：胰島素適時介入保護胰臟功能

健康醫療網

2021-11-11 10:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】胰島素自問世以來，已拯救無數糖尿病患者的生命，更突破百年前罹患糖尿病即為絕症的困境。臺大醫院內分泌新陳代謝科主治醫師楊偉勛教授表示，胰島素為糖尿病治療帶來里程碑式的進展，以現今來說，大多數糖尿病雖然沒有馬上致命的危險，但患者仍須多加注意血糖管理，若是沒有適當控管血糖而引發相關併發症，可能快速奪命，就如同得到絕症一樣十分遺憾。

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及早胰島素介入保護胰臟功能  
楊偉勛教授進一步說明，當身體長期處於高血糖狀態時，體內負責控制血糖的胰島細胞會加速衰退，身體處理血糖的能力越來越差，陷入高血糖的惡性循環，血糖極高而其它治療無法打破僵局時，就需要使用胰島素來協助身體控制血糖，減低胰臟負擔。現階段糖尿病的治療選擇相當多元，對於剛確診或是症狀較不嚴重的患者會建議以口服藥為主，而高血糖過高或是急症住院患者就建議要立即施打胰島素做治療的第一步，後續觀察病人穩定的狀況可再調整胰島素的劑量，許多甚至能停止注射再轉換成口服，所以呼籲患者把胰島素當成一項治療選擇，而非一味的排斥抗拒，若服用口服藥物仍無法改善血糖控制狀況時，應與醫師討論，評估是否需要以胰島素及早介入。

世界糖尿病日：釐清胰島素迷思　即刻治療搶救血糖

今年(2021)恰逢胰島素發明一百週年，胰島素在使用上不僅越來越方便，除了有新一代長效胰島素，也有結合不同機轉的複方胰島素，一天施打一次可同時調控飯前與飯後血糖，也較不容易發生體重增加或低血糖副作用。楊偉勛教授鼓勵患者一同響應世界糖尿病日的主題「獲得糖尿病照護(Access to diabetes care)」，規律的監測血糖數值，若發現血糖未達治療目標，甚至出現高血糖相關症狀，一定要儘快就醫並與醫師討論治療選擇，該使用胰島素就儘早使用，不要誤信坊間謠傳藥物傷肝、傷腎等錯誤迷思，相信透過現階段良好藥物的幫助與生活習慣的改善，患者都可以穩定血糖、減少併發症風險。

中斷治療引起血糖劇烈波動　當心急性慢性症狀接踵而來

雖然國內疫苗覆蓋率逐漸增高，但民眾仍不可鬆懈，特別是身為肺炎重症高風險族群的糖尿病患者，更應該兼顧防疫與自身的慢性病治療。楊偉勛教授提醒，對糖友來說，持續治療與規律監測血糖是很重要的事情，但部分糖友因為疫情不敢前往醫院回診，加上血糖監測不固定，甚至是自行減少或中斷藥物，反而使原本控制穩定的血糖在短短一陣子就失控，除了血糖突然升高恐造成酮酸中毒或是高滲透壓的急性高血糖症狀，長期下來還會增加中風、心肌梗塞、腎臟病變等嚴重心血管併發症。

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資料來源：健康醫療網 世界糖尿病日呼籲即刻救援血糖　醫：胰島素適時介入保護胰臟功能

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