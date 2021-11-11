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世界糖尿病日：釐清胰島素迷思 即刻治療搶救血糖
今年(2021)恰逢胰島素發明一百週年，胰島素在使用上不僅越來越方便，除了有新一代長效胰島素，也有結合不同機轉的複方胰島素，一天施打一次可同時調控飯前與飯後血糖，也較不容易發生體重增加或低血糖副作用。楊偉勛教授鼓勵患者一同響應世界糖尿病日的主題「獲得糖尿病照護(Access to diabetes care)」，規律的監測血糖數值，若發現血糖未達治療目標，甚至出現高血糖相關症狀，一定要儘快就醫並與醫師討論治療選擇，該使用胰島素就儘早使用，不要誤信坊間謠傳藥物傷肝、傷腎等錯誤迷思，相信透過現階段良好藥物的幫助與生活習慣的改善，患者都可以穩定血糖、減少併發症風險。
中斷治療引起血糖劇烈波動 當心急性慢性症狀接踵而來
雖然國內疫苗覆蓋率逐漸增高，但民眾仍不可鬆懈，特別是身為肺炎重症高風險族群的糖尿病患者，更應該兼顧防疫與自身的慢性病治療。楊偉勛教授提醒，對糖友來說，持續治療與規律監測血糖是很重要的事情，但部分糖友因為疫情不敢前往醫院回診，加上血糖監測不固定，甚至是自行減少或中斷藥物，反而使原本控制穩定的血糖在短短一陣子就失控，除了血糖突然升高恐造成酮酸中毒或是高滲透壓的急性高血糖症狀，長期下來還會增加中風、心肌梗塞、腎臟病變等嚴重心血管併發症。
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資料來源：健康醫療網 世界糖尿病日呼籲即刻救援血糖 醫：胰島素適時介入保護胰臟功能
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