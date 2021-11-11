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氣溫驟降致急診心梗病人增加　中醫提3點建議保護身體

▲衛生福利部臺北醫院中醫科醫師賴博政提醒，天氣驟降喝冰飲或情緒起伏過度時，易誘發心胸不適。（圖／示意圖，衛生福利部臺北醫院提供）
▲衛生福利部臺北醫院中醫科醫師賴博政提醒，天氣驟降喝冰飲或情緒起伏過度時，易誘發心胸不適。（圖／示意圖，衛生福利部臺北醫院提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-11-11 10:41:16

近幾日的氣溫急速下降，因心絞痛、心肌梗塞至急診的病人增多；衛生福利部臺北醫院急診醫學科主任游秉勳、中醫科醫師賴博政表示，天氣變化與發病也有相關，心血管相關疾病者應固定服藥並注意保暖外，賴博政醫師也提供暖胃藥膳，推薦保養身體、滋補強身。

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游秉勳主任提醒，時間就是生命，35歲以上有心臟病、心血管疾病或有家族史者、三高病人、過度肥胖者，平日應定期健康檢查、保持規律運動控制體重、配合醫囑服藥，天冷時注意保暖，降低急性發病的威脅；當發生心臟不適、胸口悶痛、呼吸不順時，千萬別大意，請趕緊至急診就醫。

賴博政說，古籍《金匱要略》中「胸痹之病，喘息咳唾，胸背痛，短氣…」，指的是胸部突然產生悶痛，嚴重時可能放射到後背肩胛區，造成胸口疼痛、呼吸困難；因此，中醫觀點認為，天氣驟降，喝冰冷的飲料或突然情緒起伏過度時，胸中陽氣無法布輸造成，都容易誘發心胸不適。

賴博政補充，另因心主血脈，一切血液循環的中樞在於心，當心臟推動功能降低，無法將血液推動到四肢末端時，易造成手腳冰冷；尤以高齡族群須更加注意，先天的陽氣因年紀大漸漸耗弱，天冷時會更為虛弱，若有突發的狀況，比較無法及時應變。

賴博政推薦在家可煮點胡椒燉羊肉暖胃溫中的藥膳，作法為準備胡椒3錢、羊肉半斤、少量的食鹽及薑片，將胡椒爆香，羊肉去除筋膜後，以滾水汆燙再切小片在砂鍋內放入適量水，加入薑片、食鹽、胡椒，用小火燉煮即可；特別提醒，一般市面上販售許多湯頭通常高鈉、高油脂，三高患者應避免攝取過多。

至於該怎麼保護身體，避免狀況多？賴博政也提出3點的建議，1、即時添加保暖衣物，天氣有變化盡早添加衣物，容易手腳冰冷者可添加毛帽、圍巾，睡覺時可酌加襪子。

2、保持充足精神、情緒穩定、適度休息、規律運動、均衡飲食，避免過度勞累、情緒大起大落；少吃高脂肪和高膽固醇食物，如動物內臟、肥肉、油脂類等。

3、運動前先暖身，身體暖機後再運動，運動完須注意收操與擦汗，避免立刻休息或喝冷飲。
 

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