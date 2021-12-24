每坪差十萬「賺到」一輛賓士　土城台信心晴天高CP值吸客

我是廣告 請繼續往下閱讀
房市搶手，民眾備足銀彈想要買到高CP值的建案，恐怕就得「眼明手快」了！「台信心晴天」規劃地上15層地下4層的雙棟社區型大樓，結構導入標準ALFA SAFE耐震系統工法，不僅安全無虞，且落腳在新土城特區，以「居行商產育醫憩」七大城市規劃輔助，未來捷運通線，加上鄰近土城醫院，生活機能相當方便。
該建案內部裝潢也很講究，全室也使用太格木地板，替民眾節省裝潢成本，且加製了隔音墊，減少踩踏噪音，還使用林內廚具、提供洗烘碗機等，各種細節逐一考究。
再觀察周圍物件，土城一帶不少建案開價直奔6字頭，「台信心晴天」以4字頭的高CP值吸引民眾入手，如果粗估一坪省下十萬，35坪就相當於省下一輛賓士車的錢！
「台信心晴天」先前一開賣就相當熱銷，雖然一度受疫情影響，看屋率明顯下滑，但買氣不減，現在針對保留的熱門樓層5、8、9樓仍有20多戶，坪數從 22到35坪都有，主打2到3房為主，是不少首購族或是小家庭的最愛。
「台信心晴天」，目前預計完工時間將落在2024年第四季，預計明年第三、第四季，還會推出下一期，樂晴市NO.5也落點絕佳，鄰近家樂福商圈、延吉商圈、裕民商圈等。
除了銷售建案，台信建設機構在地耕耘已經邁向三十年，旗下土地開發、不動產經濟、飯店餐飲，社會公益也不遺餘力，三重、蘆洲設有新寶產後護理之家、八盛精緻日本料理，甚至在羅東新開幕童媽吉親子飯店，未來目標更希望能替住戶建構一條龍式完善生活圈與優質服務。