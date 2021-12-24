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每坪差十萬「賺到」一輛賓士　土城台信心晴天高CP值吸客

▲室內規劃3房2廳2衛，採用近期流行的俄羅斯風格，賦予空間文藝優雅的氣質。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲室內規劃3房2廳2衛，採用近期流行的俄羅斯風格，賦予空間文藝優雅的氣質。（圖／記者劉雅文拍攝）

生活中心/綜合報導

2021-12-24 11:00:00

隨著國內疫情趨緩，帶動內需經濟成長，台灣的房市也逐漸回溫，雙北地區的蛋黃地帶房價依舊高居不下，不少首購族都紛紛往蛋白區物色新標的，但受到近期房市回穩，也帶動周邊行情跟著上漲。

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台信心晴天專案經理關智謙表示，不論江子翠、三重、央北，到處房子價格都一直往上漲，而且預售案皆銷售快速，顯示最近房市很熱。

房市搶手，民眾備足銀彈想要買到高CP值的建案，恐怕就得「眼明手快」了！「台信心晴天」規劃地上15層地下4層的雙棟社區型大樓，結構導入標準ALFA SAFE耐震系統工法，不僅安全無虞，且落腳在新土城特區，以「居行商產育醫憩」七大城市規劃輔助，未來捷運通線，加上鄰近土城醫院，生活機能相當方便。

▲「台信心晴天」結構導入標準ALFA SAFE耐震系統工法，安全無虞。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲「台信心晴天」結構導入標準ALFA SAFE耐震系統工法，安全無虞。（圖／記者劉雅文拍攝）
該建案內部裝潢也很講究，全室也使用太格木地板，替民眾節省裝潢成本，且加製了隔音墊，減少踩踏噪音，還使用林內廚具、提供洗烘碗機等，各種細節逐一考究。

再觀察周圍物件，土城一帶不少建案開價直奔6字頭，「台信心晴天」以4字頭的高CP值吸引民眾入手，如果粗估一坪省下十萬，35坪就相當於省下一輛賓士車的錢！

「台信心晴天」先前一開賣就相當熱銷，雖然一度受疫情影響，看屋率明顯下滑，但買氣不減，現在針對保留的熱門樓層5、8、9樓仍有20多戶，坪數從 22到35坪都有，主打2到3房為主，是不少首購族或是小家庭的最愛。

▲室內規劃3房2廳2衛，現代風簡單俐落大方，搭配冷暖色系結合，呈現溫暖、放鬆的居家氛圍。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲室內規劃3房2廳2衛，現代風簡單俐落大方，搭配冷暖色系結合，呈現溫暖、放鬆的居家氛圍。（圖／記者劉雅文拍攝）
「台信心晴天」，目前預計完工時間將落在2024年第四季，預計明年第三、第四季，還會推出下一期，樂晴市NO.5也落點絕佳，鄰近家樂福商圈、延吉商圈、裕民商圈等。

除了銷售建案，台信建設機構在地耕耘已經邁向三十年，旗下土地開發、不動產經濟、飯店餐飲，社會公益也不遺餘力，三重、蘆洲設有新寶產後護理之家、八盛精緻日本料理，甚至在羅東新開幕童媽吉親子飯店，未來目標更希望能替住戶建構一條龍式完善生活圈與優質服務。

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