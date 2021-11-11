今年稅收估超徵3千億　地方統籌款可望多340億元

今（2021）年前10月稅收實徵數已超過預算數，預估全年包括中央與地方稅收將超過預算數（超徵）3000億元，各縣市統籌分配稅款也可望增加。財政部長蘇建榮今（11）日在立法院財委會表示，今年中央政府稅收預估會比預算多了1500億元至1800億元，尤其營所稅、貨物稅實徵數都比原編預算數還多，各地方政府獲配的普通統籌分配稅款也會增加，預估可多340億元，將於明年1月年度決算後，適時撥給地方使用。
記者顏真真/台北報導
2021-11-11 11:08:59
財政部昨日公布最新稅收統計，全國實徵淨額2兆4574億元，不但創歷史新高，年增22.5%，也是首次在10月就提前達成年度預算2兆4385億元，財政部更預估全年中央加地方稅收可望超徵3000億元，可望再創新高。蘇建榮也說明，稅收增加主要是營所稅、證交稅及貨物稅大增，尤其去年因應疫情免辦暫繳的營所稅額在今年回補，加上去年上市櫃公司獲利成長，今年股市交投也相當熱絡，使得證交稅也大幅增加。
蘇建榮更進一步指出，今年中央政府稅收預估會比預算數增加1500億元至1800億元左右，剩下增加的部分就是地方政府的，地方政府最重要就是統籌分配稅款，這部分大概會增加360億元，扣除特別統籌稅款，約340億元可做為普通統籌稅款之用，國庫署在明年1月年度決算後，會適時撥給地方政府，做為地方財源之用，而明年稅收預算也已編列較今年成長11%。
至於稅收超徵會不會進一步減稅？蘇建榮則回應，這不是財政部說了算，要通過立法院審查，而且財政部前幾天已收到主計總處提供的物價指數，所得稅、遺贈稅都可望達到調整標準，相關免稅額可望調升，達到減稅效果。