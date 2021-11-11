疫情後出線！人力銀行評選幸福企業要具備4指標

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國內疫情於5月爆發，全台企業面對衝擊，不過也有不少公司行號機動調整營運策略，加速轉型腳步。1111人力銀行總裁林文雄表示，為化解貧富懸殊的世代對立，特別推動賺錢企業要提供好的福利，才可吸引更多優秀人才，同時也可帶動企業回饋社會，讓台灣年輕人有更好的未來，已獲得各界的熱烈回響。
人力銀行推動「2021幸福企業」票選，搜羅全台灣幸福企業，以「高薪」、「友善環境」、「特殊福利」等選項分類，並分為7大類產業別，超過2千間企業共同參與票選，勞方共投出200萬票，選出近300家幸福企業。
科技研發業類上榜的有，台積電、大江生醫、Dcard、中嘉數位、金車生技、華碩電腦、中華精測、鴻海、京元電、杏輝藥品、寶島眼鏡、晶碩光學、日月光半導體、仁寶電腦、葡萄王生技、台灣樂天等67間企業獲獎。
民生服務業包含，王品牛排、欣葉台菜、東森購物、鼎泰豐、星巴克、特力屋、乾杯、麗寶樂園、饗食天堂、亞尼克、大潤發、新光三越、義大世界、晶華酒店、麥當勞、頂呱呱、World gym、85度C、香格里拉台北遠東飯店、燦坤、築間、全家、台灣大車隊等82間企業獲獎。
製造業包含，台塑石化、乖乖、長榮鋼鐵、光泉牧場、中鋼、妙管家、光陽工業、舊振南、台塑工業、台灣化纖、廣達香、雄獅文具、台灣卜蜂、南僑集團、遠東集團、三和紙業、宏佳騰、Mr.wish、台灣本田、速必達等58間企業獲獎。
營造建築業包含，住商、富邦建設、遠雄房地產、麗寶建設、太平洋房屋、上曜建設、台灣房屋、信義房屋、大陸工程、中宇環保、永慶房屋等30間企業獲獎。
金融管顧業包含，永豐金、永豐餘、兆豐金、國泰金、新光金、華南金、彰銀、富邦金、台中銀行、台新金、中信金、一卡通、凱基證券等20間企業獲獎。
貿易流通業包含，大榮貨運、新竹物流、北捷、港務公司、黑貓宅急便、陽明海運、三重客運、和欣客運、長榮物流、葛瑪蘭汽車客運等20間企業獲獎。
大傳教育社福業包含，幼獅文化事業、南一、墊腳石、地球村美日韓語、翰林、巨匠電腦、佳音英語、長頸鹿美語、門諾慈善基金會等20間企業獲獎。