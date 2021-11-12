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等了60年！58白金龍推限量紀念版源酒　網讚：是鎮家之寶

▲▲金門酒廠為慶祝白金龍上市60週年，特別與黑松聯手推出經典紀念版「58白金龍源酒」。（圖／業者提供）
▲▲金門酒廠為慶祝白金龍上市60週年，特別與黑松聯手推出經典紀念版「58白金龍源酒」。（圖／業者提供）

生活中心/綜合報導

2021-11-12 11:00:00｜2021-11-12 11:52:12

酒迷之間總相傳：「好喝不過高粱」，尤其是金門酒廠推出的58白金龍，更是受到許多人的喜愛。從小看著父執輩們舉杯盡歡，等到自己長大和死黨一同對飲，共享人生的酸甜苦辣，58金高層次豐富的香氣與醇厚口感，經過時間的考驗，更加雋永，培養出一票世代傳承的死忠酒迷，不僅講究出廠年份、內行的還知道只要有限量酒款發行，必有其特別之處，無不爭相收藏，互相交流品飲心得。而年輕朋友可能不知道，58白金龍問世，已經即將滿60週年！

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金門酒廠為了慶祝白金龍上市60週年，特別與黑松聯手推出「58白金龍源酒」，更以溯源為主題，結合「源香」及「源鄉」兩大特色：不僅採用白金龍第一代原生麴菌釀出獨特風味，而且100%單一金城老酒廠出品，全部在誕生源頭的金城廠裡釀造，溯源一甲子醇美的根本，致敬傳奇！

▲採用歷經60年第一代白金龍原生麴菌釀造獨特風味，入喉的豐富口感持久不散。（圖／業者提供）
▲採用歷經60年第一代白金龍原生麴菌釀造獨特風味，入喉的豐富口感持久不散。（圖／業者提供）

60年前白金龍上市時，所生產的老酒廠「金城廠」，至今仍使用「紅磚發酵池」，內行的網友就指出，用傳統紅磚發酵池釀造的金門高粱酒，酒體風格十分具有年代感，充分展現出老廠老窖池經過歲月打磨出來的實力。從打開瓶蓋的那一剎那，就能感受到那紅磚、古董家具沉木的紮實陳香。

酒廠及酒麴都經過歲月的洗禮，58白金龍源酒入喉當然特別柔順，有如一股暖流緩緩順喉而下，中後段的口感，更有蜜餞話梅的酸甜甘醇、而原有高粱穀物的麴香，更是留在口腔中久久不散，保留了傳統58白金龍渾厚的特色，卻更加洗練穩重，充分展現出高粱酒隨著時光推移，所展現出更為成熟的韻味。

▲「58白金龍源酒」以精細的噴瓷燙金技術打造精品質感，細膩的經典雙龍圖騰襯托源酒珍稀感。（圖／業者提供）
▲「58白金龍源酒」以精細的噴瓷燙金技術打造精品質感，細膩的經典雙龍圖騰襯托源酒珍稀感。（圖／業者提供）

針對這難得的60週年紀念，「58白金龍源酒」瓶身設計特別採用精細的噴瓷及燙金技術打造精品質感，加上熟悉經典的雙龍圖騰，呈現出磅礡氣勢，令人愛不釋手，也成為近期送禮熱門酒款。其採古法純糧固態釀造，高酒精濃度使其裝瓶後仍會持續醇化，極富收藏價值且增值潛力備受看好。不僅許多藏家搶收，還有很多網友不斷敲碗詢問還有哪裡可以掃貨，直呼「捨不得全部喝掉，一定要多買幾瓶放，讓它慢慢醇化，這味道值得成為鎮家之寶！錯過再等60年！」

一輩子只有一次六十年，限量釋出難以再現的珍稀溯源酒款「58白金龍源酒」，雋永風味值得立刻入手細細品飲與收藏。即日起全台各地區酒類專賣店、全台家樂福、愛買、大潤發、全聯福利中心陸續開賣、全家、萊爾富、OK便利商店開放預購，實際售價與庫存依各店為準。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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