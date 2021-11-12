等了60年！58白金龍推限量紀念版源酒　網讚：是鎮家之寶

我是廣告 請繼續往下閱讀
60年前白金龍上市時，所生產的老酒廠「金城廠」，至今仍使用「紅磚發酵池」，內行的網友就指出，用傳統紅磚發酵池釀造的金門高粱酒，酒體風格十分具有年代感，充分展現出老廠老窖池經過歲月打磨出來的實力。從打開瓶蓋的那一剎那，就能感受到那紅磚、古董家具沉木的紮實陳香。
酒廠及酒麴都經過歲月的洗禮，58白金龍源酒入喉當然特別柔順，有如一股暖流緩緩順喉而下，中後段的口感，更有蜜餞話梅的酸甜甘醇、而原有高粱穀物的麴香，更是留在口腔中久久不散，保留了傳統58白金龍渾厚的特色，卻更加洗練穩重，充分展現出高粱酒隨著時光推移，所展現出更為成熟的韻味。
針對這難得的60週年紀念，「58白金龍源酒」瓶身設計特別採用精細的噴瓷及燙金技術打造精品質感，加上熟悉經典的雙龍圖騰，呈現出磅礡氣勢，令人愛不釋手，也成為近期送禮熱門酒款。其採古法純糧固態釀造，高酒精濃度使其裝瓶後仍會持續醇化，極富收藏價值且增值潛力備受看好。不僅許多藏家搶收，還有很多網友不斷敲碗詢問還有哪裡可以掃貨，直呼「捨不得全部喝掉，一定要多買幾瓶放，讓它慢慢醇化，這味道值得成為鎮家之寶！錯過再等60年！」
一輩子只有一次六十年，限量釋出難以再現的珍稀溯源酒款「58白金龍源酒」，雋永風味值得立刻入手細細品飲與收藏。即日起全台各地區酒類專賣店、全台家樂福、愛買、大潤發、全聯福利中心陸續開賣、全家、萊爾富、OK便利商店開放預購，實際售價與庫存依各店為準。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！