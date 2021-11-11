警縱放瑪莎拉蒂3惡煞惹眾怒　網友湧臉書開罵

台中市7日晚間發生一起行車糾紛，宋姓男大生駕車與一輛瑪莎拉蒂擦撞，不料車上三人竟下車圍毆宋男，將人打至顱內出血昏迷，台中市警方獲報趕往現場，卻聽信3嫌說法是「互毆」，因此以非現行犯理由將人放回，但證人指控是「往頭部重創」，檢方昨晚將其聲押，台中市警察局也秀出逮補照，強調「台中絕不容許暴力」，卻引來網友湧入貼文開嗆。
編輯中心／綜合報導
2021-11-11 11:02:35｜2021-11-11 11:14:42
台中市政府警察局在「TCPB局長室」po文指出，11月7日清晨於台灣大道、河南路口，宋姓男大生因車禍糾紛遭對方車上3名男子毆打，同仁在獲報後即迅速抵達，依法究辦，秉持勿枉勿縱的決心，承諾一定要將惡人繩之以法，讓市民安心。
中市警局稱他們全體總動員，兵分多路函請地檢署偵辦並聲請拘票，在10日下午終於將犯嫌3人拘提到案，並連同傳喚其他4位在場助勢者，移請台中地檢署嚴辦，朝組織犯罪方向深入追查，絕對不能讓惡人逍遙法外。
但據了解，事發當下，警察雖第一時間趕抵現場，將宋姓男大生送醫，並將三人帶回警局製作筆錄後就放回，而非以現行犯理由將人直接逮補，直到台中市長盧秀燕下令嚴辦後，才在掌握相關事證後依殺人未遂、妨害秩序等罪嫌將嫌移送地檢署偵辦。
警方作為掀起網友一片怒火，湧入貼入下方開罵，質疑警方沒在第一時間就將人逮補嚴懲，事後根本是在輿論壓力下才做事，酸警方「放了又抓，不就是屈服而已」、「台中最適合居住縣市，住加護病房」、「沒多久就出來，戰績還越來越大尾」「然後就交保獲釋」。
針對質疑，台中市警察局長蔡蒼明柏親上火線召開記者會，向社會各界致歉，並表示會對涉案人擴大偵辦，並檢討員警在第一線的勤務作為，提出懲處名單，同時為這起治安事件造成市民恐慌道歉。（編輯：林莞茜）