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6次復陽陷「無限隔離」循環！福建男崩潰：只想出去掙錢

▲中國福建莆田9月爆發新冠本土疫情，部分患者至今仍因「復陽」困擾，遲遲無法恢復正常生活。資料照。（圖／翻攝自《新華社》）
▲中國福建莆田9月爆發新冠本土疫情，部分患者至今仍因「復陽」困擾，遲遲無法恢復正常生活。資料照。（圖／翻攝自《新華社》）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-11-11 11:09:03

新冠肺炎肆虐全球，不只嚴重衝擊經濟，也為民眾的日常生活造成諸多不便。福建2名男子9月確診新冠肺炎後，雖然接受治療，但經歷多次「復陽」，已被隔離長達50多天，讓他們感嘆自由彷彿遙遙無期，不知何時才能結束這令人崩潰的循環。

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綜合中媒報導，今年9月，Delta變種病毒襲向福建莆田，一度導致當地確診病例激增，雖然現在多數人已康復，生活也回歸正軌，但仍有小部分的人持續與「復陽」奮鬥。趙康（化名）在9月15日確診患上新冠肺炎後，被送去醫院治療。10月2日經核酸檢測陰性後，得以出院並轉往康復中心隔離14天，但到了10月15日卻被查出復陽，隨即又被轉至病房，之後數日的幾次檢測均呈陰性，於是被轉至飯店隔離21天。

趙康聲稱，原以為自己已經痊癒，卻未料只是噩夢的開始。10月20日，趙康在例行檢測中再次查出復陽，因此再次被轉到康復中心，在康復中心的6天內又3次檢測復陽，直至26日核酸雙採均呈陰性，27日再次回酒店隔離。就在酒店隔離到第8天時，復陽又再次找上門，算起來他已經歷6次復陽，大嘆：「每次復陽，隔離時間都要從頭開始算，像永遠走不完的循環，特別煎熬。」

趙康表示，除了剛確診時發過燒以外，後續治療效果良好，幾次復陽身體也都沒有任何症狀，醫生無法解釋清楚為何會不停復陽。自從確診以來，趙康已經快2個月沒見過家人了，更別提去工作，即使他最後終於不再復陽，也還得經歷21天漫長的隔離期，然後才能回去居家隔離28天：「那種焦慮感始終存在，陰性還好，被查出陽性，就不知道什麼時候又要收拾行李去醫院，這樣你心裡很緊張的，每次做核酸你都有心理陰影，我現在很害怕自己復陽。」

另1名男子張安（化名）受訪時也透露，自己自9月份確診後，一直被隔離到現在，一開始心情還算樂觀，但多次復陽讓他心境逐漸發生變化，甚至已經記不清楚具體復陽的次數，隔離太久已導致他喪失時間觀念：「一到做核酸的時候怎麼也睡不著，會一直看時間，感覺有一種無形的壓力。聽到別的房間敲門，感覺像是自己房間一樣，活在恐慌中，感覺是困在時間裡出不去了。」

報導提到，張安的父母已經70多歲，母親肝硬化腹水晚期，父親尿道感染，還有2個10幾歲的女兒，家累重，被隔離這麼久，讓他少賺2至3萬人民幣，心理上的折磨加上經濟的壓力，壓的張安快喘不過氣來，很想快點離開小小的房間，到外面去繼續掙錢。

雖然中國工程院院士、呼吸病學專家鍾南山曾說，「復陽」大多數應是核酸的片段而不是病毒本身，不具傳染性，病毒是「死」的，不太可能人傳人；也有其他學者曾對「復陽」患者的咽拭子及分泌物進行培養，結果並未培養出病毒，但中國當局對疫情採取零容忍政策，也讓復陽病患不知何時才能熬到頭。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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