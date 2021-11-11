6次復陽陷「無限隔離」循環！福建男崩潰：只想出去掙錢

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趙康聲稱，原以為自己已經痊癒，卻未料只是噩夢的開始。10月20日，趙康在例行檢測中再次查出復陽，因此再次被轉到康復中心，在康復中心的6天內又3次檢測復陽，直至26日核酸雙採均呈陰性，27日再次回酒店隔離。就在酒店隔離到第8天時，復陽又再次找上門，算起來他已經歷6次復陽，大嘆：「每次復陽，隔離時間都要從頭開始算，像永遠走不完的循環，特別煎熬。」
趙康表示，除了剛確診時發過燒以外，後續治療效果良好，幾次復陽身體也都沒有任何症狀，醫生無法解釋清楚為何會不停復陽。自從確診以來，趙康已經快2個月沒見過家人了，更別提去工作，即使他最後終於不再復陽，也還得經歷21天漫長的隔離期，然後才能回去居家隔離28天：「那種焦慮感始終存在，陰性還好，被查出陽性，就不知道什麼時候又要收拾行李去醫院，這樣你心裡很緊張的，每次做核酸你都有心理陰影，我現在很害怕自己復陽。」
另1名男子張安（化名）受訪時也透露，自己自9月份確診後，一直被隔離到現在，一開始心情還算樂觀，但多次復陽讓他心境逐漸發生變化，甚至已經記不清楚具體復陽的次數，隔離太久已導致他喪失時間觀念：「一到做核酸的時候怎麼也睡不著，會一直看時間，感覺有一種無形的壓力。聽到別的房間敲門，感覺像是自己房間一樣，活在恐慌中，感覺是困在時間裡出不去了。」
報導提到，張安的父母已經70多歲，母親肝硬化腹水晚期，父親尿道感染，還有2個10幾歲的女兒，家累重，被隔離這麼久，讓他少賺2至3萬人民幣，心理上的折磨加上經濟的壓力，壓的張安快喘不過氣來，很想快點離開小小的房間，到外面去繼續掙錢。
雖然中國工程院院士、呼吸病學專家鍾南山曾說，「復陽」大多數應是核酸的片段而不是病毒本身，不具傳染性，病毒是「死」的，不太可能人傳人；也有其他學者曾對「復陽」患者的咽拭子及分泌物進行培養，結果並未培養出病毒，但中國當局對疫情採取零容忍政策，也讓復陽病患不知何時才能熬到頭。
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