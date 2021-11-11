國民黨揪出民進黨萊豬民代 要選民看清是誰在殘害食安
年底藍綠決戰公投，國民黨今（11）日召開記者會，揪出民進黨萊豬民代，包括高雄市長陳其邁、民進黨立委陳亭妃、前立委林靜儀等人，公布他們過去反萊豬的雙標言論，國民黨文傳會副主委林家興表示，「萊豬民代別逃避，總有一天揪出你！」未來會把這些資訊變成懶人包，發送到各地，讓選民知道選出來的民代是如何殘害民眾健康、食安。
記者余祥／台北報導
2021-11-11 11:15:03｜2021-11-11 11:38:38
國民黨副發言人楊植斗先公布雙標組的民進黨民代，高雄市長陳其邁曾說，「哪天萊豬進口，就是總統該下台的時候」，國民黨要協尋這位曾經逆風當烏鴉的烏鴉市長；民進黨立委陳亭妃曾說，養豬戶生存權、食安堅持不變，請問萊豬進口後還有什麼不變？過去高喊口號的委員也是陳亭妃，如今萊豬進口，還繼續哄騙選民。
楊植斗指出，民進黨立委范雲更是誇張，短短一個月就可以忘記自己過去說了什麼，范雲2020年9月30日說，源頭管理才能防止來豬進校園；結過一個多月後就說校園吃到來豬從頭到尾都是假議題。
林家興則公布邏輯死亡組民代，投入中二選區立委補選的前民進黨立委林靜儀曾具名點問國民黨主席朱立倫，難道在美國沒有吃萊豬，都吃素嗎？
林家興表示，美國有很多東西可以吃，為何一定要吃萊豬，且美豬不等於萊豬，這種邏輯死亡的荒謬言論，虧她當時當民進黨不分區立委還是以醫療專業代表入選。
林家興指出，民進黨立委吳思瑤曾說，校園禁萊豬入法，會讓中國得利。實在不懂保護學生營養午餐，跟中國得利有什麼關係？