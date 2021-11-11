家屬不領情！海神惡少父探視遭拒 沉痛：盼能當面道歉
台中市7日晚間發生一起行車糾紛，宋姓男大生駕車與一輛瑪莎拉蒂擦撞，不料車上三人竟下車圍毆宋男，將人打到顱內出血命危，其中1名涉案人張男遭起底是食品業富二代，其父在今（11）日9點30分在自家工廠前出面4度鞠躬道歉，表示要好好檢討管教方式，稍早也前往榮總探視，希望當面向宋母致歉，不過宋母拒絕見面。
編輯中心/綜合報導
2021-11-11 11:21:55｜2021-11-11 11:28:21
台中市瑪莎拉蒂3惡煞日前因與一名宋姓男大生的車子擦撞，竟將對方打至顱內出血重傷昏迷，現仍在加護病房觀察，3人身份因此曝光，而率先動手的張姓男子，被起底是彰化一名食品大廠的富二代，過去也曾有過妨害秩序罪、聚眾鬥毆的前科。
張父9點30分先行在自家工廠道歉，四度彎腰鞠躬哽咽「喊對不起」，針對兒子施暴造成社會紛擾深感抱歉，也會檢討自己的管教方式是否不當。
張父表示，自己有透過分局承辦人員，把自己電話給宋媽媽，目前還沒得到回應，希望有機會可以見面當面道歉，希望宋媽媽給機會，不過張父也表示，「現在說再多的話都不能代表我的歉意」。
張父也透露，事發後到現在，自己到現在都還沒看到兒子，因為跟媽媽住在一起，兩人已離婚約10年，前妻也在趕來醫院的路上，希望可以當面跟宋媽媽當面道歉。（編輯:孫唯容）