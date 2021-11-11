瑪莎拉蒂富少翻版？酒駕妹嗆「叫局長出來」 陸網全氣炸
日前台中一名男大生，因不慎與瑪莎拉蒂擦撞，遭駕駛與友人圍毆打至顱內出血恐成植物人。率先動手的惡煞身分遭起底是具妨害秩序罪、聚眾鬥毆前科的「富二代」，消息曝光引發社會譁然。而在中國也有一名瑪莎拉蒂富二代，日前因為酒駕遭警方攔下，結果卻在錄影直播過程拒絕吹氣檢查，還怒吼「叫余煒過來」，畫面同樣掀起外界不滿，更有中國網友發現這個「余煒」似乎就是當地的警察局分局長。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-11-11 11:24:19
台中瑪莎拉蒂惡少鬧事掀起關注，而中國這名酒駕妹也同樣引發網友不滿，根據《香港01》報導，這段中國江西一名交通警察在執法過程中所拍下的影片成為中國網友們熱議話題，畫面中可以發現該名酒駕的瑪莎拉蒂女車主被攔下後，不但多次拒絕配合吹氣檢查，還朝著警察喊「叫余煒過來！」，還試圖要打電話給其他人。
當時這名盤查她的交通警察也立刻回覆「叫誰來都沒用」、「你說出任何人的名字，都是在害他」、「如果你還當你的朋友是朋友，你乖乖配合就好了」，最後女子才心不甘情不願答應進行酒精測試，期間還數次「假吹」拖了整整17分鐘才完成，報導稱她一共吹氣66次，最後一次才成功，最後被送至醫院進行抽血檢測。
直播畫面曝光後掀起網友熱議，尤其是酒駕的瑪莎拉蒂駕駛喊出的「余煒」到底是誰更吸引網友好奇，結果在眾人起底後發現，江西南昌警方共有6名姓名發音念法和「余煒」相同的警員，其中一名位份最高的是現任南昌市青山湖區區公安分局局長，二級高級警長，但這六人經一一盤問後皆表示不認識該名女子亦無任何關聯。
而南昌公安局11月9日晚間也宣布，該名瑪莎拉蒂駕駛涉嫌危險駕駛罪，公安機關已依法行事立案，移送至南昌市東湖區人民檢察院審查起訴，目前案件正在進一步辦理中，南昌市公安局也回應正在核實涉嫌醉駕女子口中所說「余煒」身份，核查清楚後會向社會通報。