名家論壇》朱駿／軍事融資令台灣淪被剝削的超級次殖民地

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這次美國兩黨參眾議員訪台，搭乘軍機，當然是有用意的，就是要刺激大陸，而且讓人慢慢習慣，美國軍機飛入台灣是常態，不准飛入才是非常態，是變相地入侵大陸方面一再宣示的中國主權，對抗意味不言可與。
其次，落地的次日便直奔國防部，來訪目的與任務極為明顯，就是與台灣對抗大陸的武備有密切關係，就是做足了要支持台灣對抗所謂「武統」的姿態，這種姿態其實是以推台灣入火坑的方式挑釁對岸。
據聞這次美國國會訪問來台的目的之一是要「商談每年提供台灣20億美元的軍事融資」。若此為真，這是很奇怪的構想。表面上是支援台灣，讓台灣可以有更多財源充實武庫，但實際上禁不起分析。
幾十年來，美國是以超高價格，賣低質武器給台灣，如果認為台灣購買武器的數量不夠，應該是將價格調整到合理部位，自然能多出不知多少款項，每年可能不只20億美金。如果認為台灣武器的防衛力道已有不足之虞，那麼應該解除台灣購買武器等級的限制，讓台灣不要再把寶貴的資源浪費在低質量的次貨上面，這樣也可省得美國每年多花20億美金啊。
打控制台灣財政的主意
恐怕事情不是這麼簡單。美國人軍事融資有可能會令台灣逐年擴大對美的債務，也等於美國人在台灣的財政上插了一把刀，可以逐年越刺越深，到一定程度，台灣當局每年編列總預算時就必須先獲得美方的批准。
其次，20億美金只是個引子，為了要應對這20億美金，台灣每年不知道要拿出多少錢購置美國武器，整個政府的預算結構必受制於此，國家資源的分配必然被扭曲，價格與武器種類完全受美方宰制，藉由軍購作為支點，美國可以完全控制台灣當局的錢袋子。
由控制政府的錢袋子出發，就完全控制了政府的施政，可及於社會全面，甚至民間企業也必須仰美國鼻息。每年20億美金就可整盤端走台灣，羊毛出在羊身上，太划算了，台灣也太廉價了，等於奉送自己給美國。
再者，美國這種軍事融資的設計顯然是圖利美國軍火商，軍火商得利了，對於支持他們生意的政客必然要投桃報李，這20億美金的部分會不會有透過台灣政府之手洗錢的嫌疑？還能剝掉台灣不知幾層皮，用美國公帑的小魚餌釣台灣政府的大肥魚，美國政客與軍火商美台兩頭賺，穩賺不賠，何樂不為？
有淪為超級次殖民地的高風險
最後，這種軍事融資一旦啟動，兩岸必陷於武備競賽的局面，軍事對抗的氛圍只會遞增，難以遞減，兩岸的軍事實力的對比會更加地不對稱，台灣對美國的依賴會越來越深，難以自拔，美國對台灣更加予取予求。
在這種情況下，實質上更會令大陸吃了秤砣鐵了心，日後下極重手武統的決心，以保其必勝成功，也就是更容易令台海最終必然走上軍事衝突之路，台海更難處於和平狀態，台灣終將成為戰場。什麼「毒蛙」或「豪豬」，都毒不了或刺不了別人，只會招來致命危機，讓美國人坐收漁利罷了。
簡單地說，美國對台灣軍事融資，表面上是為保台灣安全，其實是徹底剝削台灣，剝皮吃肉，敲骨吮髓，利用台灣為美國政客撈錢，損失的是台灣的寶貴資源，還把台灣當成挑釁大陸這隻公雞的「草螟」，「草螟弄雞公」下場如何，不待多言，實際上危害台灣的安全。
同時，這種安排的最終結果極有可能是以台灣子弟未來為此付出生命為代價，血染家園，美國卻能輕鬆置身事外。孫中山說的「次殖民地」或甚至更加不如的情況，將重現於今日的台灣。
●作者：朱駿／時事評論人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
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