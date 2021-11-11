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台中警公布懲處名單　議員要求市長換人、局長下台

▲台中治安亮危機，多名議員戴起安全帽，要求市長換人、局長下台。（圖／記者顏幸如攝，2021.11.11）
▲台中治安亮危機，多名議員戴起安全帽，要求市長換人、局長下台。（圖／記者顏幸如攝，2021.11.11）

記者顏幸如/台中報導

2021-11-11 12:01:17｜2021-11-11 12:23:02

台中市發生瑪莎拉蒂車主因小擦撞，將大學生圍毆到顱內出血昏迷的駭人事件，警方卻以傷害罪移送，台中市警局今（11日）發佈懲處名單，偵查隊長和派出所長調職、分局長記過處份。議員痛批台中市警察局長蔡蒼柏把台中當養老院、市長忙著輔選站台不顧治安，要求市長換人、局長下台。

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台中市18歲宋姓大學生開車與一輛黑色馬莎拉蒂名車擦撞，遭對方3人痛毆至顱內出血命危，還制止其他人報警。3名惡煞事後僅被依傷害罪函送法辦，引起各界嘩然。

警察局長蔡蒼柏解釋，根據內部調查，警方到達現場時，已經沒有鬥毆行為，所以未依現行犯逮捕，若員警行為違反法令，將移送地檢署偵辦。但網路有警專生爆潛規則，「實務上接獲有人在打架，一定不要馬上衝現場，等他們打完再去就好了」。台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠表示，警方僅函送法辦、未依現行犯送辦一事，檢方已簽分他案，將進一步追查是否涉及不法。

台中市警察局長蔡蒼柏今宣佈內部調查結果，市政所長李國彰、偵查隊長陳聖偉所長未將事件調查清楚，兩人記過調職、第六分局長蔡元戎記過一次。外界對此懲處結果無法認同，多位台中市議員今戴起安全帽，在議會舉牌高喊「市長換人、局長下台」，但盧秀燕今未列席，由警界出身的副市長陳子敬代理，議員砲聲隆隆。

▲台中市警察局長蔡蒼柏宣佈警方懲處名單。（圖／台中市警局提供，2021.11.11）
▲台中市警察局長蔡蒼柏宣佈警方懲處名單。（圖／台中市警局提供，2021.11.11）
議員張耀中問：「一年前台中還是六都治安第一名，現在治安發生什麼事？蔡蒼柏是把這裡當養老院、安樂宮嗎？7日發生的事，盧秀燕10日才在說震怒、在道歉，有意義嗎？」

議員張玉嬿和陳淑華問，一個小擦撞就要人命，一般人還敢到台中上學、到台中觀光嗎？以前的宜居城市，現在已經變成移居城市，大家不敢住，巴不得趕快跑，市長卻還忙著輔選站台。議員要求要求陳子敬表態，陳子敬表示，對此事件感到難過與憤怒，但蔡蒼柏人事的部份「我自己說了不算」。
 

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