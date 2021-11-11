大國博弈鬥而不破　美中意外達成氣候協議

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● 貿易、人權、地緣政治對抗下的峰迴路轉
中國氣候變化事務特使解振華表示，中美兩國都看到氣候變遷挑戰的存在與嚴峻，作為世界兩個最主要大國，中美需承擔應有的責任，本著合作精神共同應對。
美國氣候特使凱瑞（John Kerry）接續解振華指出，美中兩國不乏歧見，「但在氣候問題上，合作是解決問題的唯一出路」。
據新華社指出，兩國在格拉斯哥的氣候峰會發布聯合宣言，承諾繼續共同努力並與各方一道加強巴黎氣候協定落實。在共同但有區別的責任和各自能力原則、考慮各國國情基礎上，採取強化行動有效應對氣候危機。雙方同意建立「21世紀20年代強化氣候行動工作組」，推動兩國氣候合作和多邊進程。
紐時指出，一些專家認為這次美中氣候協議不如雙方2014年達成的共同減排協議，因當年美中減排協議促成隔年近200個國家達成巴黎氣候協定，但這次仍具意義。
亞洲社會政策研究所（ASPI）專精美中氣候合作研究員、前氣候外交官伍德魯夫（Thom Woodroofe）說：「雖然這不像2014年那次美中協議般具有決定性意義，但有鑑當前地緣政治下的雙方關係，從多方面看仍已向前邁進一大步，意味美中氣候上的激烈交鋒如今可開始轉為合作。」
● 美中幾乎天天開會 氣候峰會北京鴨子划水
紐時引述與會的雙方知情官員透露，今天的協議是解振華與凱瑞在這次抵達格拉斯哥峰會前，連月開會所取得成果，即便美國總統拜登在峰會上批評中國領導人習近平不親自與會引發兩國齟齬，格拉斯哥峰會期間兩人也幾乎天天都在討論。
美方官員還透露，77歲的凱瑞與72歲的解振華認識已20多年，都是退休後轉任氣候特使，有共同話題。兩人會先話家常聊各自的孫子女、自家度假小屋等，待氣氛融洽後再談棘手正題。
「華盛頓郵報」指出，美中兩國的溫室氣體排放合佔世界排放的40%，任何攸關氣候變化的國際協議都少不了兩國參與。根據牛津大學數據庫「數據看世界」（Our World In Data）資料，2020年美國的人均碳排為14.24噸，遠高於中國的7.41噸。
華郵指出，這代表儘管過去10天峰會期間中國沒什麼聲音，但仍具一錘定音的份量。決策人士認為，有別於印度、巴西等其他碳排大國峰會期間到處穿梭、高調演講，中方代表鴨子划水、在幕後更為活躍。
綜合法新與路透社報導，這份概述美、中新協議的文件顯示，兩國將聚焦降低甲烷排放、逐步淘汰燃煤發電和保護森林。美國氣候特使凱瑞（John Kerry）說，降低甲烷排放是「限制暖化最快且最有效的唯一辦法」。
文件內容還包括雙方將定期會晤，並致力在2020年代的關鍵10年，透過各自加速行動來解決氣候問題。
這份協議還強調必須在短期內加強減排計畫；科學家警告，2030年前的減排行動對阻止災難性的全球暖化至關重要。
美中在聯合宣言裡表示，兩國體認到氣候危機的嚴重和迫切性，而中國將在2026至2030年間逐步擺脫煤炭，並減少甲烷排放。
● 中國2026起汰除燃煤、減少甲烷排放
兩國特使今天都強調合作的重要性，還說雙方已同意先將其他分歧擱置一旁，攜手應對氣候變遷。
中國氣候變化事務特使解振華在「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」（COP26）說：「（中美）雙方承認，當前努力及巴黎協定目標間存在著差異，因此我們將共同針對氣候加強採取行動。」
美、中聯合聲明說，兩國將提前10年於2025年就2035年的減排目標溝通，並計劃在埃及夏姆錫克（Sharm El-Sheikh）的COP27舉行前，改善測量甲烷排放量的方法。
美國宣示要在2050年之前實現碳中和，而中國則宣布會在2060年前實現碳排歸零。
在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）舉行的COP26峰會已進入關鍵的最後幾天，談判各方正努力將全球氣溫升幅控制在比工業化前水準高出攝氏1.5度至2度內 。聯合國表示，就各國目前的減排計畫來看，2100年前全球氣溫升幅將達攝氏2.7度。
聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）樂見美、中達協議。他推文說：「應對氣候危機需要國際合作和團結，這是朝正確方向邁出的重要一步。」（譯者：劉文瑜、陳亦偉）1101111