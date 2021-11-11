工業汙染河川滿是毒泡沫！印度人敬神　照樣沐浴祈禱

「日神節」(Chhath Puja)是印度教中祭祀日神(Sutra)的宗教節日，通常在「排燈節」(Dawali)後開始，並持續4天，是人民感謝太陽賜予大地富足的重要時刻。然而，印度北部的亞穆納河(Yamuna river)卻被拍下驚人的畫面，河面上漂浮著大量白色泡泡，並有許多人沐浴在其中祈禱，但那些泡泡其實有毒，還散發陣陣刺鼻的臭味，主要成因是工業排放污染。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-11-11 12:25:18
綜合外媒報導，亞穆納河是恆河分支，自8日起就出現大量白色有毒污染泡沫，幾乎覆蓋河面，但因近日適逢「排燈節」和「日神節」，不少婦女按傳統都要到河中沐浴，在慶祝節日的同時，還要忍受河裡的惡臭。
新德里市供水委員會表示，這些泡沫是因水中有未經處理的清潔劑、污染物、氨而產生；專家警告，這些泡沫含高濃度的氨及磷酸鹽，具有高刺激性，若直接接觸，恐會影響呼吸系統並導致皮膚問題。
當地婦女聲稱，在亞穆納河沐浴、祈禱，是印度教節期的習俗，儘管水非常髒，但她們並沒有太多選擇，只能遵循傳統進行儀式。
新德里否認造成這些有毒泡泡，反而指控是鄰近省邦的工廠，把工業廢水直接排進亞穆納河上游，從而引發嚴重污染。政府雖已部署多艘船隻來清除泡沫，但污染物恐怕已對在河中沐浴的民眾健康造成重大損害。
報導指出，亞穆納河部分流域深受有毒化學品和污水困擾，也是新德里周邊污染程度最嚴重的河流。有專家指出，亞穆納河的新德里流域早已是生態死亡狀態，已多年沒看見活魚出沒。