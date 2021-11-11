港學者：美為減通膨壓力　或降部分對中加徵關稅

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新京報旗下的貝殼財經今天刊登鄭永年關於中美關係等議題的專訪，他受訪時作了上述分析。
鄭永年說，過去很長一段時間，中國「物美價廉」的商品出口到了美國，減少美國很大一部分的通貨膨脹壓力，使得美國物價保持穩定。
他表示，美國從川普（Donald Trump）前政府開始提出和中國脫鉤，加上疫情（COVID-19）之下出現的貨櫃短缺、無人卸貨及寬鬆貨幣政策等因素，導致通膨攀升。現任拜登（Joe Biden）政府為減緩通膨壓力，有可能取消或下調對中國加徵的關稅，例如消費品領域等。
但鄭永年認為，當前中美關係並未回暖，而是進入新的互動模式，且不再「黑白分明」。
他表示，當前美國已頒布了臨時國家戰略，最終的國家安全戰略尚未出現，「我想，對美國來說，他們在探索一個對付中國的辦法」。
鄭永年表示，中美在氣候變遷、防止核武器擴散、反恐等方面都有合作空間；而對中國來說，「在台灣等一些問題上我們不會退讓，在經貿領域我們沒有以牙還牙。當前，中美兩國仍還在探索如何相處」。
美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）10月在中國貿易政策演說中提到「重新掛鉤」（re-coupling）和「持久共存」（durable coexistence）2個新概念。
鄭永年則認為，戴琪的說法不是為了改善中美關係，而是為了美國利益。
他表示，中美經貿關係的基本面不會脫鉤、也脫不了鉤，「但美國在意識形態上的偏見深刻影響著中美經貿關係」。
鄭永年分析，未來在經貿領域，美國的中國政策可概括為「精準脫鉤和精準掛鉤」。對有助於中國經濟發展的高科技產業，美國會採精準封殺；對美國不再生產、低技術低附加值的產業，美國會繼續和中國掛鉤。（編輯：繆宗翰/周慧盈）1101111