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港學者：美為減通膨壓力　或降部分對中加徵關稅

▲美中貿易戰開打3年，美方數度對中國輸美商品上調關稅。示意圖。（圖／翻攝網路）
▲美中貿易戰開打3年，美方數度對中國輸美商品上調關稅。示意圖。（圖／翻攝網路）

中央社

2021-11-11 12:57:00

（中央社台北11日電）被視為習近平智囊的學者鄭永年近期接受陸媒專訪時表示，美國為減緩通膨壓力，可能調降或取消部分對中加徵的關稅。他又說，美國對中國高科技產業會「精準封殺」，低技術產業則仍會掛鉤。

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鄭永年現為香港中文大學（深圳）全球與當代中國高等研究院院長，他曾於去年8月24日應邀出席中共總書記習近平主持召開的經濟社會領域專家座談會並發言，因此被視為習近平的智囊之一。

新京報旗下的貝殼財經今天刊登鄭永年關於中美關係等議題的專訪，他受訪時作了上述分析。

鄭永年說，過去很長一段時間，中國「物美價廉」的商品出口到了美國，減少美國很大一部分的通貨膨脹壓力，使得美國物價保持穩定。

他表示，美國從川普（Donald Trump）前政府開始提出和中國脫鉤，加上疫情（COVID-19）之下出現的貨櫃短缺、無人卸貨及寬鬆貨幣政策等因素，導致通膨攀升。現任拜登（Joe Biden）政府為減緩通膨壓力，有可能取消或下調對中國加徵的關稅，例如消費品領域等。

但鄭永年認為，當前中美關係並未回暖，而是進入新的互動模式，且不再「黑白分明」。

他表示，當前美國已頒布了臨時國家戰略，最終的國家安全戰略尚未出現，「我想，對美國來說，他們在探索一個對付中國的辦法」。

鄭永年表示，中美在氣候變遷、防止核武器擴散、反恐等方面都有合作空間；而對中國來說，「在台灣等一些問題上我們不會退讓，在經貿領域我們沒有以牙還牙。當前，中美兩國仍還在探索如何相處」。

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）10月在中國貿易政策演說中提到「重新掛鉤」（re-coupling）和「持久共存」（durable coexistence）2個新概念。

鄭永年則認為，戴琪的說法不是為了改善中美關係，而是為了美國利益。

他表示，中美經貿關係的基本面不會脫鉤、也脫不了鉤，「但美國在意識形態上的偏見深刻影響著中美經貿關係」。

鄭永年分析，未來在經貿領域，美國的中國政策可概括為「精準脫鉤和精準掛鉤」。對有助於中國經濟發展的高科技產業，美國會採精準封殺；對美國不再生產、低技術低附加值的產業，美國會繼續和中國掛鉤。（編輯：繆宗翰/周慧盈）1101111

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