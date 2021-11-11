一字之差竟被出征！「百佳食品」被瑪莎富少害慘：很無奈
7號凌晨，台中市發生一起車禍意外，宋姓男大生與一輛瑪莎拉蒂擦撞，不料卻被車上三人圍毆，導致宋男重傷昏迷，引起全民憤怒。而主嫌張男也被起底，家中在彰化溪湖經營食品工廠，不少網友出征「百桂食品」，但卻有人搞錯對象，將怒氣出在「百佳」食品身上，也讓百佳連忙在粉專喊冤，直呼「真的很無奈」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-11 12:37:05｜2021-11-11 12:46:20
主嫌張男被起底，是彰化食品廠「百桂食品」的富二代，許多憤怒網友直搗百桂食品的官方臉書，不僅評價慘剩一顆星，還疑似承受不了輿論的壓力，昨日晚間偷偷地關閉官方臉書。
而「百桂食品」悄悄關臉書，和他相差一個字，且同樣販售堅果等食品的「百佳」卻也遭到網友謾罵。原來是有不少網友搞錯了，以為是「百佳」食品，竟直接開嗆「兒子開瑪莎拉蒂很帥嗎？車禍撞到就打人嗎？」、「拒買百佳」。
這也讓百佳今（11）日上午發文澄清「哈囉各位朋友們，請看清楚店名再來留言。我們是百『佳』食品，不是百『桂』！各位酸民還沒搞清楚狀況就來罵我們，我們從半夜就一直收到訊息，被攻擊，整晚難眠，我們真的很無奈」，並貼出遭到謾罵的截圖，表示「一律提告」。
貼文一出，網友全傻眼，「辛苦了，池魚之殃」、「莫名戳中笑點」、「無辜被牽連」、「莫名其妙就中槍，辛苦貴公司了」；但也有網友笑稱，可以趁機宣傳，「你們也是堅果，危機是轉機！也算是增加曝光度，祝生意興隆」、「百佳因此而紅了」、「笑死，廣告費都省了」。（編輯：郭佩蓉）