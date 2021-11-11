張家瑋被浩子激到「跳上鋼管熱舞」 船上乘客一看秒暈
節目《綜藝新時代》本周播出浩角翔起、籃籃、張家瑋與鮪魚帶大家「偽出國」，一行人於日前造訪屏東小琉球。值得注意的是，擁有惹火身材的張家瑋，突然在船上跳起鋼管舞，讓遊客們大飽眼福。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-11-11 20:00:00
節目一開始就在知名景點「花瓶岩」歡樂開場，還亂入在一旁打沙灘排球的一群人，找到當地職人阿瀚後，他帶大家體驗導遊的職業，外型陽光帥氣的他，讓女藝人們眼冒愛心。接著阿瀚帶著大家來到船上，藝人們好奇地問，客人今天想去哪裡，結果竟然出現了「美人魚」的聲音，浩子立刻就cue鮪魚獨舞，接著又說大家一定沒看過美人魚跳鋼管，直接又cue了張家瑋，沒想到張家瑋腳一蹬，就爬上鋼管大秀舞技，婀娜多姿、前凸後翹的身材，加上超級「犯規」的泳衣，直接讓現場嗨翻天。
浩子為了替電視機前的觀眾謀福利，要求張家瑋對著攝影機再跳一次，阿瀚看到後受不了：「快給我衛生紙！」可怕的是，浩子玩到興頭上，竟然自己也開始跳起了自創的鋼管舞，讓在一旁的籃籃直呼:「吼唷，不要破壞氣氛啦！」這時阿翔更化身茅山道士，搞笑地拿著領隊手冊作勢畫符，邊吐口水邊唸咒：「呸！退！呸！退！」要把髒東西擊退，逗得遊客們笑到不行。