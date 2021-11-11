議會敬老金條例過關 柯文哲：藍綠團結在一起我嚇一跳
台北市議會昨（10）日下午在國民黨及民進黨合作的情況下，讓《台北市重陽敬老禮金致送自治條例》順利過關，也讓未來台北市政府在發放敬老金時，能夠有所法源依據。對此台北市政府方面也在第一時間發表聲明，表示絕對會在30天內向議會提出覆議。台北市長柯文哲今日上午也回應，表示「你們什麼時候看過國民黨、民進黨團結在一起？這實在是太奇怪了！我昨天也嚇一跳！」
記者丁上程／台北報導
2021-11-11 12:38:48
柯文哲直言，國民黨、民進黨從來不會在議題上合作。「你看公投就知道、一個四個圈、另一四個叉，而且都是為反對而反對。」柯文哲強調，兩黨訴諸意識型態後，藍綠居然還會團結在一起，「這實在太奇怪了，我昨天也嚇了一跳。」
至於針對通兩黨通過的重陽敬老金，柯文哲仍舊得務實面對。「重陽敬老金這是這樣，我們還是有政治理念。」柯文哲說，到目前為止不太有政治人物敢跳出來反對重陽敬老金，可是無論是社會福利還是公共行政相關的學界人士，也都反對齊頭式發放重陽敬老金。「對的事情做、不對的事情不要做、認真做。可是台灣現在反而變成對的事情沒有人要做，不對的事情一直在做。」
柯文哲強調已經下定決心，即使可能會損及民眾黨或自己支持的候選人的選票，或者是面對藍綠政治人物的抹黑，自己還是會按照政治理念去做，絕對會在法律規定的時間內向議會提出覆議。