梁赫群扮孔劉獲老婆力挺 曝台版《魷魚》藏「SWAG巧思」
藝人梁赫群近來因在澎恰恰的台版《魷魚遊戲》中，模仿韓星孔劉備受關注，時常製作2人的對比照於臉書分享，儘管討論熱烈，仍遭不少網友抨擊，認為他「玩過頭」，甚至疑似被部落客發文討論，對此，梁赫群今（11）日與蔡允潔、草爺出席公益活動時，就澄清只是想娛樂大家，並沒有想要詆毀孔劉的意思，也透露台版《魷魚遊戲》中的「SWAG巧思」。
記者侯家瑜/台北報導
2021-11-11 14:08:39｜2021-11-11 14:11:46
梁赫群即將開全新網路節目《梁心發現》，被問到是否會以「孔劉」造型登場，他笑說主要是以「帥」為主，不一定是孔劉，而談及部落客的看法，梁赫群認為對方應該只是在針對新聞做評論，而非自己的孔劉造型：「他是生氣媒體的標題讓他誤會，怒點是在新聞，不是我做的一些事情，不過也感謝他的指正，我們虛心接受。」
梁赫群坦言會想要模仿孔劉，只是想讓大家博君一笑，加上不管獲得的讚數多少，對他而言都沒有實質的利益，主要目的是想帶給家正能量。梁赫群也笑說老婆很支持他：「因為她覺得我本身就很欠罵，如果網友罵我可以得到抒發，然後我也得抒發，就是一件很棒的事情。」還透露目前孩子並不知道自己扮孔劉，也不想讓他們知道。
梁赫群強調與孔劉的對比照，絕對沒有想要搞怪，或是污衊對方：「我們是往帥、自信美的方向去走，帥這種東西很主觀，所以是個人的問題，我們絕對不是以破壞孔劉的角度出發，只是希望大家有一個出口、發洩的管道，純粹想娛樂大眾。」認為社群媒體就是要跟家互動、交流，跟粉絲保持良好關係。
另外，梁赫群也表示第一時間收到澎恰恰的拍攝邀約後就馬上答應，透露對方是在兒子皮皮的鼓勵之下，才決定以《魷魚遊戲》為主題來製造話題，更笑說該片廠是SWAG的拍攝場景，包括病房、教室等。