「光之穹頂」下打疫苗太夯　陳其邁：再增加施打動線

「提供免預約服務，歡迎通勤、路過，隨到隨打!」高雄市繼之前先後在高雄捷運左營站、中央公園站開設COVID-19疫苗接種站，昨(10)日在美麗島站「光之穹頂」下讓民眾隨到隨打疫苗，還能邊打卡，昨日也一度湧入千人，造成大排長龍。對此，高雄市長陳其邁今(11)日表示，今天將再增加為7個施打動線，鼓勵民眾多來預約。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-11-11 18:23:18
美麗島捷運站接種站於本週三至週六，下午3時30分至7時30分提供接種服務。11月10日至12日提供莫德納疫苗（如打第二劑，與第一劑間隔需滿10週）；11月13日提供BNT疫苗（如打第二劑，與第一劑間隔需滿4週），除了可以先行在市府網站預約外，也「提供免預約服務，歡迎通勤、路過，隨到隨打」，讓在「光之穹頂」下打疫苗的心願可以成真。
陳其邁指出，為美麗島站原本預約240人，結果來了1000多人，都是隨到隨打民眾，因此市府昨日從1個施打動線，趕緊加開成5個，今天再增加為7個施打動線，將預約及排隊人龍分開。同時，他也說調整後狀況會改善，鼓勵大家多多預約。
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