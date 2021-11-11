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「光之穹頂」下打疫苗太夯　陳其邁：再增加施打動線

▲「光之穹頂」下疫苗太夯，市長陳其邁指出，為美麗島站原本預約240人，結果來了1000多人，今天再增加為7個施打動線，歡迎大家多多預約。(圖／高市府提供)
▲「光之穹頂」下疫苗太夯，市長陳其邁指出，為美麗島站原本預約240人，結果來了1000多人，今天再增加為7個施打動線，歡迎大家多多預約。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2021-11-11 18:23:18

「提供免預約服務，歡迎通勤、路過，隨到隨打!」高雄市繼之前先後在高雄捷運左營站、中央公園站開設COVID-19疫苗接種站，昨(10)日在美麗島站「光之穹頂」下讓民眾隨到隨打疫苗，還能邊打卡，昨日也一度湧入千人，造成大排長龍。對此，高雄市長陳其邁今(11)日表示，今天將再增加為7個施打動線，鼓勵民眾多來預約。

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▲高市府在美麗島站「提供免預約服務，歡迎通勤、路過，隨到隨打」服務，讓民眾在「光之穹頂」下打疫苗的心願可以成真。(圖／高市府提供)
▲高市府在美麗島站「提供免預約服務，歡迎通勤、路過，隨到隨打」服務，讓民眾在「光之穹頂」下打疫苗的心願可以成真。(圖／高市府提供)
美麗島捷運站接種站於本週三至週六，下午3時30分至7時30分提供接種服務。11月10日至12日提供莫德納疫苗（如打第二劑，與第一劑間隔需滿10週）；11月13日提供BNT疫苗（如打第二劑，與第一劑間隔需滿4週），除了可以先行在市府網站預約外，也「提供免預約服務，歡迎通勤、路過，隨到隨打」，讓在「光之穹頂」下打疫苗的心願可以成真。

陳其邁指出，為美麗島站原本預約240人，結果來了1000多人，都是隨到隨打民眾，因此市府昨日從1個施打動線，趕緊加開成5個，今天再增加為7個施打動線，將預約及排隊人龍分開。同時，他也說調整後狀況會改善，鼓勵大家多多預約。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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