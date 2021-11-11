台中治安怎麼了 議員怒轟「警局長下台」

台中宋姓大學生擦撞瑪莎拉蒂被圍毆造成顱內出血引發全民憤怒，民進黨市議員謝志忠、王立任、張耀中質詢怒批，這起因車禍引起的社會治安事件，從錄影畫面就像幫派集體組織的暴力事件，台中市的治安怎麼會這樣子，誰敢來台中讀書？誰敢來台中觀光？頭戴安全帽要求「局長下台、市長換人」。

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議員謝志忠痛批，台中市警察局難道就此軟弱嗎？對方像尋仇一樣，持兇器重毆宋姓大學生昏迷不醒，還威脅不准報警震驚全台算不算治安事件？算不算集體暴力？又算不算組織犯罪？害害者母親自責沈痛無法救他，泣訴呼喊：台中的治安，怎麼會是這種樣子？這簡直就是幫派尋仇，市府卻處理嚴重失當，要求警察局趕快硬起來，還給受害者公平正義。

王立任議員表示，警方第一時間以不是現行犯縱放凶嫌，但刑事訴訟法第 88 條第二項指出「犯罪在實施中或實施後及時發覺者，為現行犯」，縱使現場已沒有打鬪行為，但打人是事實而且施暴者也在現場，不禁想問台中市的治安到底怎麼了？而市府的態度對台中市的孩子是情何以堪 ! 台中市的父母親該怎麼辦呢。

議員張耀中轟，警察局長蔡蒼柏到任不到四個月，就發生重大治安事件，而到任履新全市就知道蔡後年一月即屆齡退休，有心騷亂治安的人自始就看輕市府維護治安的決心，才會有今天宋姓大學生遺憾的事情發生。張耀中直言，蔡蒼柏沒有把維護治安當作重要工作目標，等到發生事情才來追究屬僚責任，動輒記過調職，那局長的責任誰來追究？

議員張玉嬿表示，此案成為各媒體爭相報導的焦點新聞，代表盧秀燕主政下的台中市街頭沒了秩序，外地遊客誰還敢來台中觀光？治安敗壞對後疫情的觀光旅遊是嚴重的阻力，一旦觀光客退避三舍， 恐讓觀光休閒產業投入的努力化為一場空。

議員林德宇指出，如果市長真的有重視治安，這樣的組織犯罪、暴力分子根本就不敢騷動，他質疑，警察局已下令將所長拔官、分局長記過，這樣的處置就可以對市民交代了嗎？他要求副市長陳子敬轉告盧市長，這樣的警察局他無法接受，警察局長蔡蒼柏一定要負責。