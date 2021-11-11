挺藻醮不等於中火增電 顏寬恒：民進黨執政不讓人民選擇
中二立委補選，民進黨參選人林靜儀要求對手顏寬恒對四大公投表態，顏寬恒今（11日）表達自己挺國民黨護藻礁、公投綁大選立場，並譴責民進黨一執政就忘了初心，不讓人民做選擇。他認為增加中火燃煤量，並非護藻礁後的唯一選項，如果人民同意同啟核四，一樣能解決缺電問題。
記者顏幸如/台中報導
2021-11-11 14:21:45｜2021-11-11 14:24:37
投入中二選區立委補選的前立委顏寬恒，上午和副議長妹妹顏莉敏會勘沙鹿區台灣大道六段與正英路口改善需求。顏寬恒強調，自己連任失敗一年多，未曾改變初心，一樣在地方紮根與服務、要求自己更融入社會與基層。
媒體詢問他支持藻礁公投過關，是否將導致中火燃煤增加500萬噸，讓台中的空污更嚴重。顏寬恒反問：「為什麼政府總是逼人民接受，而不讓人民選擇？」他諷刺民進黨：「以前都和人民團體站一起，執政後就完全不一樣了！」
顏寬恒說，如果人民選擇重啟核四，藻礁公投通過後，增加燃煤量就不會是唯一選項，公投就是透過民意讓政府修正不對的能源政策，而不是強逼中火吞下500萬噸的燃煤量。
自從罷免案確定後，外界對顏家攻擊不斷，顏寬恒指這些抹黑栽贓從沒間斷過，他不再一一回應，並呼籲外界：「請不要對我做無端的指控，如果有證據請直接提告。至於我父親投資、銀行查封等事，一切交給法律處理，讓司法做審查與判決。」