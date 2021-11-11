氣候峰會抗暖目標　升溫「1.5度與2度」差在哪？

我是廣告 請繼續往下閱讀
「華盛頓郵報」指出，據目前看到本次「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」（COP26）的最終協議草案，各國顯然對氣溫升幅壓至1.5度沒有把握。但科學證據顯示，這0.5度對人類生活的衝擊「差之毫釐、失之千里」。
● 增溫2度 濕熱威脅人口從6800萬暴增至10億
據英國氣象局昨天公布的一份研究指出，氣溫升幅僅壓至低於2度，全球恐暴露於熱應力（heat stress，即身體因應致命高熱合併濕度的負荷）致命威脅的人口，就會從今日的6800萬人暴增至10億，若增溫4度，受影響的人口會高達全球半數。
而聯合國機構「政府間氣候變遷問題小組」（IPCC）早已警告，即便全球均溫只是增加1.5度，都會產生劇烈影響，包括熱浪更頻繁、冬季時間縮短，若氣溫增幅達2度，極端氣候的程度只會更大。
IPCC在今年稍早一份評估過1萬4000多篇論文的報告裡指出，若無人為影響，極端酷熱事件僅約每10年一現，若全球增溫1.5度，頻率就會增加4.1倍，2度則高達5.6倍，另像極端暴雨或乾旱也會更頻繁。
● 按目前情況 2040年便達增溫1.5度
IPCC還指出，在整個21世紀及之後，相對海平面很可能會持續上升，氣候變化程度會顯著影響上升幅度。增幅限制在1.5度，之後的2000年海平面最多會上升約3公尺，但若增幅只能壓在2度左右，海平面上升就會翻倍，若南極冰帽變得不穩定，情況還會更糟。
IPCC在他們最新報告裡估計，按目前情況不用到世紀末，2040年全球氣溫增幅可能就會達1.5度的門檻，即便採取最樂觀的條件，也是本世紀中葉左右就會達到1.5度，然後才會隨各國陸續減排達標而讓增溫趨緩，從而避免許多致命災變。
但若是最壞情況，則到本世紀末全球氣溫可能會上升 4.4度，恐對地球上所有生命產生極端衝擊。（譯者：陳亦偉）1101111