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w-inds.險解散！橘慶太、涼平想賣珍奶：又一起工作了

▲千葉涼平（左）跟橘慶太開玩笑說要去賣珍珠奶茶。（圖／RISINGPRODUCTION）
▲千葉涼平（左）跟橘慶太開玩笑說要去賣珍珠奶茶。（圖／RISINGPRODUCTION）

記者陳雅蘭/台北-東京連線報導

2021-11-11 15:33:24

日本團體w-inds.原由千葉涼平、橘慶太、緒方龍一3人組成，但緒方龍一因罹患「心身症」，於2020年6月宣布退團，w-inds.現改為2人體制持續活動，他們將推出新專輯《20XX “We are”》，今（11日）抽空接受台灣媒體視訊訪問，出道20年的他們，談到期間工作受到不少挫折，也曾想過是否解散，若真的解散，2人打趣表示要合開珍珠奶茶店，店名取w-inds.，有朝一日達成的話，希望大家多多捧場。

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▲w-inds.現為2人體制。（圖／RISINGPRODUCTION）
▲w-inds.現為2人體制。（圖／RISINGPRODUCTION）
《20XX “We are”》是w-inds.新體制下的首張新作品，聊到錄音過程，慶太表示以往他們都在錄音室錄音，這次他擔任製作人，所以在家時也會進行錄製，「在錄音室跟在家的想像不太一樣，我有請涼平到我家錄，可能因為是在熟悉的環境，我發現在家錄的感覺才是我要的，所以有重新錄，大家會聽到跟以往不同的音樂」。

問起涼平在錄音室與在慶太家工作的差別，他說：「其實沒有太大不同，但慶太很愛改變錄音室的布置，每次去的感覺都不太一樣。」慶太也補充，在家錄音時，周遭沒有工作人員，上班時就邊玩邊錄音，氣氛很不不同。

▲w-inds.新莊演唱會。（圖／G MUSIC）
▲w-inds.難忘去年在新北新莊的演唱會。（資料圖／G MUSIC）
他們去年1月曾來台灣開唱，當時千葉涼平、橘慶太、緒方龍一受訪學會「是在哈囉」流行語，開唱時他們現學現賣，台灣歌迷反應超乎預期熱烈，慶太回想當時，表示還記得發音，但忘記意思，只知道講這句話，歌迷就會很HIGH，他也提到當時很擔心演唱會票房不好、沒人接機，「好在台灣歌迷的熱情彌補了一切，讓我想要隔年也要去台灣，想要每年都去！現在回想起來又很想去了」。

千葉涼平、橘慶太也大方回應緒方龍一退團的敏感問題，w-inds.從3人變2人後，工作上最大的改變，就是千葉涼平受訪的話、唱歌的部分增加不少，慶太說：「大家比較可以聽到他從聲帶發出的聲音！」涼平則表示：「慶太以前比較少唱RAP，現在比較常唱，饒舌的部分也很有攻擊性，果然他唱歌和饒舌的時候，感覺差異蠻大的，我聽起來也覺得很有趣。」

w-inds.今年出道迎來20年，是否想過告別演藝圈？慶太直言：「有。」涼平表示：「一路走來，都想到可能要解散、不要繼續做了，很多時候想做的音樂、想做的事情都不能做，這時候心情會變得很負面、很不安，這狀況一直輪迴，無知的未來不知道能不能繼續，就這樣持續到現在，但現在倒是做得滿開心的。」

慶太反問涼平：「不做w-inds.的話，你要做什麼？」涼平回應：「當店長開珍珠奶茶店，慶太呢？」慶太笑說：「他說他要當珍珠店店長，那我就當奶茶店店長，我們一起賣珍奶，我們很了解珍珠奶茶好喝的祕訣，可以一起開店！結果我們又要一起做事了，那店名就叫w-inds.吧！各位有來日本的話，記得要來光顧一下，我們會給大家放很多珍珠！」

訪問最後，2人透露感情維繫20年的祕訣，慶太大笑表示：「我想，真的就是讓自己的心不要受到挫折、持續去做，內心覺得疲憊，就會很容易放棄，所以要想辦法讓自己一直保持新鮮感，勇於嘗試很多事情。」涼平補充：「w-inds.一直都在挑戰，音樂風格一直有很大的變化，我們唱起來很新鮮，粉絲也會覺得新鮮， 我想新鮮感應該就是祕訣吧。」《20XX “We are”》11月24日在台發行。

▲w-inds.將發行新專輯。（圖／RISINGPRODUCTION）
▲w-inds.將發行新專輯。（圖／RISINGPRODUCTION）
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