w-inds.險解散！橘慶太、涼平想賣珍奶：又一起工作了

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問起涼平在錄音室與在慶太家工作的差別，他說：「其實沒有太大不同，但慶太很愛改變錄音室的布置，每次去的感覺都不太一樣。」慶太也補充，在家錄音時，周遭沒有工作人員，上班時就邊玩邊錄音，氣氛很不不同。
他們去年1月曾來台灣開唱，當時千葉涼平、橘慶太、緒方龍一受訪學會「是在哈囉」流行語，開唱時他們現學現賣，台灣歌迷反應超乎預期熱烈，慶太回想當時，表示還記得發音，但忘記意思，只知道講這句話，歌迷就會很HIGH，他也提到當時很擔心演唱會票房不好、沒人接機，「好在台灣歌迷的熱情彌補了一切，讓我想要隔年也要去台灣，想要每年都去！現在回想起來又很想去了」。
千葉涼平、橘慶太也大方回應緒方龍一退團的敏感問題，w-inds.從3人變2人後，工作上最大的改變，就是千葉涼平受訪的話、唱歌的部分增加不少，慶太說：「大家比較可以聽到他從聲帶發出的聲音！」涼平則表示：「慶太以前比較少唱RAP，現在比較常唱，饒舌的部分也很有攻擊性，果然他唱歌和饒舌的時候，感覺差異蠻大的，我聽起來也覺得很有趣。」
w-inds.今年出道迎來20年，是否想過告別演藝圈？慶太直言：「有。」涼平表示：「一路走來，都想到可能要解散、不要繼續做了，很多時候想做的音樂、想做的事情都不能做，這時候心情會變得很負面、很不安，這狀況一直輪迴，無知的未來不知道能不能繼續，就這樣持續到現在，但現在倒是做得滿開心的。」
慶太反問涼平：「不做w-inds.的話，你要做什麼？」涼平回應：「當店長開珍珠奶茶店，慶太呢？」慶太笑說：「他說他要當珍珠店店長，那我就當奶茶店店長，我們一起賣珍奶，我們很了解珍珠奶茶好喝的祕訣，可以一起開店！結果我們又要一起做事了，那店名就叫w-inds.吧！各位有來日本的話，記得要來光顧一下，我們會給大家放很多珍珠！」
訪問最後，2人透露感情維繫20年的祕訣，慶太大笑表示：「我想，真的就是讓自己的心不要受到挫折、持續去做，內心覺得疲憊，就會很容易放棄，所以要想辦法讓自己一直保持新鮮感，勇於嘗試很多事情。」涼平補充：「w-inds.一直都在挑戰，音樂風格一直有很大的變化，我們唱起來很新鮮，粉絲也會覺得新鮮， 我想新鮮感應該就是祕訣吧。」《20XX “We are”》11月24日在台發行。