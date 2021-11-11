今起開放引入印尼移工！民團：盼政府能先改善根本問題
《四方報》報導， 台灣長期缺工，且因為疫情變化，讓今年的移工人數銳減，使得許多急需人力的雇主家庭苦惱不已。今（11）日傳出喜訊，勞動部與指揮中心宣布，將重新開放引進移工，並且優先從印尼籍移工開放。四方報記者日前採TIWA國際勞工協會資深研究員陳容柔時，她對此事也提出了民團的觀點。
記者賴正琳/綜合報導
2021-11-11 14:52:23｜2021-11-11 14:58:44
移工一直是台灣重要的補充性勞動力，然而近年受到疫情影響，在台灣的移工曾遭受過苗栗「禁足令」事件，而外籍漁工在台灣受到的不當待遇也引起美國政府和國際人權組織的矚目。TIWA國際勞工協會資深研究員陳容柔認為政府不能只是治標，而不去治本，「其實台灣很缺乏移工，我比較擔憂台灣政府會要求很高的門檻，讓移工難以負擔；同時過往移工檢疫所的住宿環境並不好，這件事已經被爆出來很久了，我認為政府首先應該要對此做改善。」
陳容柔指出，過往檢疫所或隔離場所都有發生所有移工睡在大通鋪或地板的事情，糟糕的生活品質和非人對待，都是政府應當迫切處理的問題，以免再度重創台灣的國際形象，並有更多的配套措施讓準備來台灣的移工不用受到壓迫，安心來台工作。
另一方面，開放引入移工對台灣長照產業及雇主家庭而言，無疑是相當振奮的消息。據悉，本次重啟移工入境，指揮中心也下達了防疫指示，包括移工入境前須PCR檢測及登機前72小時一人一室隔離，入境於機場採深喉唾液及PCR檢測後，至集中檢疫所檢疫14日，檢疫期滿前再次PCR檢測，並於勞動部指定地點銜接自主管康管理7日。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。